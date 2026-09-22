Icardi le respondió al Ministerio de Transporte bonaerense tras la inhabilitación de su licencia para conducir

El jugador de fútbol Mauro Icardi le respondió con insultos al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que este lunes 21 de septiembre anunció su inhabilitación para conducir tras la difusión de un video con su pareja, Eugenia “China” Suárez. El futbolista cuestionó la medida de la cartera que conduce Martín Marinucci, aseguró que tiene una licencia italiana vigente hasta 2029 y acusó al organismo de buscar repercusión mediática.

“Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas (sic)”, escribió Icardi en un comentario a la publicación oficial que informaba la medida.

En el mismo mensaje, el jugador lanzó: “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”. También reclamó: “Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar”.

Mauro Icardi respondió a la publicación del Ministerio de Transporte que señalaba que su licencia de conducir había sido inhabilitada X Mauro Icardi

Para cuestionar el anuncio del organismo, que había sostenido que conducía con la licencia vencida, Icardi afirmó que dispone de un registro italiano. “Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió. Y sostuvo: “La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea”. Al final de su descargo volvió a cuestionar la inhabilitación y concluyó: “Todo por un ratito de chimento”.

El anuncio del Ministerio se había difundido a las 15 de este lunes en X, a partir de un video que la actriz y pareja del futbolista publicó este domingo en Instagram. En las imágenes se la ve sentada sobre la ventanilla del acompañante, con la mitad del cuerpo fuera del auto, mientras canta. Después vuelve a su asiento y besa a Icardi, que continúa al volante.

La China Suárez publicó un video en el que se la ve sentada en la ventana de un vehículo que conduce Icardi

La cartera bonaerense publicó ese video y le agregó advertencias sobre las faltas que señaló. Primero, detuvo la imagen sobre el futbolista e incorporó la leyenda: “Icardi conducía con la licencia vencida”. Luego hizo lo mismo sobre Suárez y agregó: “Su acompañante circulaba sin cinturón y con gran parte del cuerpo fuera del auto”.

En el texto que acompañó la publicación, el ministerio afirmó que Suárez “se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo”. También se señaló que ante la difusión de dicho registro, se constató que Icardi tenía su licencia de conducir vencida.

El Ministerio de Transporte bonaerense señaló que inhabilitó preventivamente la licencia de conducir de Icardi

“Fue inhabilitado preventivamente. Si solicita una nueva licencia, deberá someterse previamente a una evaluación para determinar su aptitud para conducir”, indicó el organismo en el video, que cerró con la frase “Al volante, la responsabilidad no es opcional” y la imagen de una constancia de la inhabilitación del jugador.

En un comentario publicado a continuación, a la misma hora, el ministerio ratificó la medida y la exigencia de una evaluación previa a la obtención de una nueva licencia. “La seguridad vial no admite excepciones”, sostuvo.