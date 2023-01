Impresionante: un rayo cayó sobre un árbol en una plaza céntrica de Lincoln y lo incendió

escuchar

Tras la intensa ola de calor que azotó a gran parte del país, las lluvias comenzaron a llegar a diferentes zonas y, en algunos lugares, lo hicieron acompañados por ráfagas e intensa actividad eléctrica.

Fue esta actividad eléctrica la que generó una situación poco habitual, cuando un rayo impactó sobre un árbol en una céntrica plaza de una localidad del interior bonaerense y se incendió tras ser alcanzado por la centella.

La imagen del árbol con llamas de más de medio metro rápidamente se viralizó en redes sociales, a través de videos que fueron tomados por los propios vecinos, que se sorprendieron ante el fenómeno.

En Lincoln cayó un rayo en un árbol

El lugar del impacto fue la plaza Rivadavia, delimitada por la avenida Mazzey y las calles Mariano Moreno, Leandro Alem y Manuel Antas García, muy cerca de la estación terminal de micros de la ciudad situada a poco más de 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con LA NACION, Cindy Fernández, comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dijo: “ Un rayo puede caer en cualquier lugar, el techo de un edificio o un árbol de una plaza céntrica. Que solo caen en pararrayos es un mito. Cayó ahí porque, en ese momento, el suelo y el árbol estaban cargados estáticamente con la carga necesaria para que el rayo descargue ahí”.

“Es habitual que tras recibir una descarga de más de 5000 grados, que es lo que tiene un rayo, un árbol se incendie. Lo primero que hace es que la parte interna del árbol eleve su temperatura muy rápido. Muchas veces, dentro del árbol hay ausencia de oxígeno y se empieza a quemar por dentro y no se ve de afuera. Arranca en una combustión lenta. En cambio, cuando el árbol se parte, que entra oxígeno, se generan más rápido las llamas”, detalló la meteoróloga.

El pronóstico incluye alertas para nueve provincias y la Ciudad

Nueve provincias y la ciudad de Buenos Aires se encontraban este mediodía bajo alertas naranja y amarilla por tormentas, con una precipitación acumulada prevista entre 30 y 60 milímetros, fuertes ráfagas y granizo en algunas localidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según precisó el organismo, la provincia y ciudad de Buenos Aires serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrán ser “fuertes o severas”.

La ciudad de Buenos Aires, La Plata y localidades del este y sur bonaerense se encuentran bajo alerta amarilla , mientras que los departamentos del centro y oeste de la provincia están bajo alerta naranja.

El organismo indicó que en las localidades donde rige la alerta naranja se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados “de forma localizada”.

El SMN emitió, además, una alerta amarilla por tormentas para esta tarde para la zona comprendida por Mar Chiquita, Mar del Plata y Miramar, algunas localmente fuertes que estarán acompañadas de intensas ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se espera la caída de entre 20 y 45 mm, en estas zonas de la costa, pero estas marcas pueden ser superados en forma puntual.

Desde el Municipio de General Pueyrredon se indicó que ante cualquier dificultad “los vecinos y turistas se podrán comunicar telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos)”.

Otra alerta naranja rige para el este de las provincias de Chubut y Río Negro, que esperan fuertes lluvias durante esta tarde y noche.

Según el reporte diario del SMN, gran parte de Córdoba está bajo alerta amarilla, mientras que en algunas localidades del este provincial se esperan tormentas de mayor intensidad.

La alerta naranja rige también para el norte de La Pampa y sur de Santa Fe, mientras que en otros departamentos de ambas provincias hay alerta amarilla por tormentas.

En tanto, en las provincias de Entre Ríos, San Luis y La Rioja -bajo advertencia amarilla- se espera una precipitación acumulada entre 20 y 45 milímetros, indicó el organismo.

Las tormentas en estas localidades del centro y sur del país “podrán estar acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos”.

Asimismo, el SMN recomendó para las zonas afectadas no sacar la basura ni objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

