Impulsan un proyecto de ley para desgravar de Ganancias los gastos en educación

El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados, contempla que quienes ganen entre $55.000 y $145.000 puedan descontar cada mes de Ganancias distintos ítems Fuente: Archivo

Gonzalo Prado 2 de septiembre de 2020

En las últimas semanas un proyecto de ley llamó la atención del ministro de Economía, Martín Guzmán, al punto que le habría pedido a su par de Educación, Nicolás Trotta, que trate de desarticularlo. En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto para que se pueda deducir del Impuesto a las Ganancias los gastos en educación en los niveles primario, secundario y universitario.

La iniciativa, presentada por el diputado nacional Emiliano Yacobitti (UCR- CABA) , que integra el interbloque de Juntos por el Cambio, establece una deducción con un tope de un salario mínimo vital y móvil ($16.875) por mes por persona en formación para aquellos que perciban hasta el equivalente de 12 salarios mínimos brutos por mes.

La iniciativa contempla que quienes ganen entre $55.000 y $145.000 puedan descontar cada mes de Ganancias distintos ítems como materiales, clases de apoyo, clases de idioma, transporte escolar o de pasajeros por automotor y ferroviario desde y hacia las instituciones educativas, residencias universitarias, comedores escolares, indumentaria escolar, cuotas de cooperadoras y de las instituciones educativas y matrículas.

También permitiría que muchos gastos que no se registran en blanco, como el pago a maestros particulares, se blanqueen por lo que se tributaría sobre actividades que no suelen hacerlo. "A medida que aumenta el nivel de educación es un mayor nivel de ingresos futuros. Básicamente el proyecto busca que les cobren hoy un poco menos a los padres del impuesto para que en un futuro se tribute más. Hay gente que prefiere trabajar una hora extra para no pagar ganancias. Esto no es gasto, es inversión", explicó a LA NACIÓN Yacobitti, que también se desempeña como vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Según los cálculos, la iniciativa tendría un impacto fiscal de un tercio del déficit anual de Aerolíneas Argentinas. Solo representa (caso extremo) el 0,32% del presupuesto nacional vigente para 2020. Con la última ampliación del presupuesto 2019, el impacto sería del 0,24%, según explicaron los impulsores de la iniciativa.

Gastos

En promedio, según informes que acompañan este proyecto, asistir a la escuela pública primaria genera $10.000 de gastos mensuales y en el secundario baja a $8000. En caso de un colegio privado, en primaria se gastan $22.000 y en secundaria, $19.600.

Otros estudios muestran que un aumento de un punto en la matriculación primaria, está asociado a un cambio de 2,5% en la tasa de crecimiento del PBI per cápita, y del 3% para el caso de la secundaria. Una variación del 1% en las matrículas secundarias se asocia a una mejora del 1,5% en la productividad. Además, las personas con título universitario tienden a ahorrar un 32% más que el resto. A medida que aumenta la cantidad de años de formación, también lo hace el ahorro.

"En solo 13 años la inversión pública en educación superior se recuperaría, es decir que a los 8 años del egreso del estudiante el Estado comienza a recuperar su inversión y los restantes 32 años de vida laboral de la persona son ganancia neta para el Estado", agregó Yacobitti.