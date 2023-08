escuchar

Las imágenes de una mujer colgando de un cable para escapar de un incendio en un edificio del barrio porteño de San Nicolás se viralizaron ayer en las redes sociales. En un desesperado intento por salvar su vida, la víctima de 65 años, identificada como Gladys, sufrió quemaduras severas en el cuerpo y se fracturó el cráneo tras caer desde el segundo al primer piso de la propiedad. A un día del siniestro, permanece hospitalizada y, según indicó su familia, se encuentra “muy grave” y “luchando por su vida”.

En declaraciones a TN, Mariela, la hija de Gladys, dijo con relación al estado de salud de su madre: “Ella está muy grave ahora. Tiene una fractura de cráneo y del pómulo derecho y quemaduras en el 50% del cuerpo”.

Como consecuencia de la lesión en su cabeza, explicó que la mujer no pudo ser trasladada en un primer momento al Instituto del Quemado. No obstante, puso de relieve la necesidad de que sea derivada a otro centro de salud. “Está muy sensible. En este momento está en una sala común, así que corre riesgo de infección. Estamos viendo con los médicos cómo pasarla a terapia intermedia, en un box, o trasladarla a algún otro hospital para que no esté expuesta”, afirmó.

Tras ello agregó: “Como las imágenes [que se difundieron ayer], es muy impactante ver cómo está ahora [Gladys]. Está luchando por su vida, a ver si puede salir adelante. Hay que esperar”.

Incendio en el centro porteño

Respecto de la presencia de su madre en el lugar del incendio, Mariela contó: “Hace unos años que trabajaba ahí de encargada. Es un hotel”. Luego conjeturó que pudo haberse trasladado al segundo piso del edificio para intentar apagar el fuego y rescatar a una mascota. “Tenía un gatito, así que seguramente habrá querido sacarlo”, comentó.

Por último, expresó al ser consultada sobre las posibles causas del siniestro: “No sé nada todavía. Estamos esperando las pericias para saber de qué manera se originó el fuego. No sé nada más que eso”.

“Daño cerebral importante”

Ayer, luego de que Bomberos controlaran el incendio ocurrido en la esquina de las calles Bartolomé Mitre y Libertad, el titular del SAME, Alberto Crescenti, informó acerca del traslado de Gladys al hospital Ramos Mejía e indicó: “El servicio de urgencias le hizo una tomografía computada y, al parecer, tiene daño cerebral importante. Su pronóstico es muy reservado”.

Asimismo, destacó el accionar del personal de Bomberos. “Actuaron para salvarle la vida porque si no, se hubiera muerto quemada. Tiene un traumatismo de cráneo que es gravísimo”, enfatizó y confirmó que no hubo víctimas fatales y que el resto de los vecinos rescatados se encuentran en buen estado de salud.

