Incendio y apagón en La Plata: aún hay 30 mil hogares sin luz tras el colapso de la subestación eléctrica de Tolosa

El colapso de la subestación eléctrica de Tolosa todavía mantiene sin luz a unos 30.000 hogares del partido de La Plata, horas después del incendio que provocó graves daños en una instalación clave para el suministro de energía de la capital bonaerense. El fuego está controlado, pero los trabajos para recuperar la totalidad del servicio continúan y vuelven a poner bajo la lupa las condiciones de la red eléctrica de la ciudad. Mientras tanto, las autoridades buscan determinar qué originó el desperfecto y si detrás del incidente hubo fallas evitables o negligencia.

Según informó Edelap, la empresa distribuidora de energía de La Plata, “por causas que se encuentran bajo investigación”, el incendio comenzó a las 2.30 en una instalación de la subestación ubicada en la calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. El foco fue combatido durante la madrugada y, de acuerdo con el parte difundido por la compañía, “pudo ser sofocado gracias al accionar conjunto de Bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de Edelap”. También informaron que “se procedió a la evacuación de vecinos de inmuebles aledaños”, algunos de los cuales sufrieron daños como consecuencia del siniestro.

el incendio comenzó a las 2.30 en una instalación de la subestación ubicada en la calle 528 capturas

El incendio provoca un corte de gran magnitud. De acuerdo con datos oficiales, inicialmente unos 60.000 usuarios quedaron sin suministro, aunque cerca de la mitad recuperó el servicio durante la mañana, tras el avance de las maniobras de emergencia.

El último parte oficial marca que el apagón, que aún sigue vigente, alcanza a sectores del casco urbano de La Plata y a los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

La magnitud del desperfecto obligó a Edelap a reconfigurar la red para intentar recuperar el suministro de manera progresiva. La empresa desplegó personal técnico y grupos electrógenos y aseguró la prioridad a los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud. El operativo se mantuvo activo mientras los técnicos buscaban aislar las instalaciones dañadas y derivar el suministro por otros circuitos disponibles.

Hoy nos despertamos con una noticia que preocupa y complica la vida de los vecinos de gran parte de nuestra ciudad.



El incendio en la subestación de EDELAP en Tolosa vuelve a exponer una crisis en la prestación del servicio que los platenses vienen sufriendo hace demasiado… https://t.co/MkUIitjilS — Juan Pablo Allan (@jpabloallan) August 17, 2026

La Municipalidad de La Plata, de momento, no ha emitido una comunicación oficial y ha optado por dejar los partes informativos en manos de la empresa. Sin embargo, según pudo indagar LA NACIÓN, ha generado preocupación interna la posible vulnerabilidad de una subestación que cumple un papel central en la distribución eléctrica de la zona. “Si la investigación determina que hubo negligencia, habrá sanciones”, advirtieron.

Por su parte, desde sectores opositores se hicieron eco, pidieron explicaciones y pusieron en cuestión el plan de contingencia de EDELAP ante una emergencia de esta magnitud. “¿Dónde están los controles del Estado provincial y municipal? EDELAP aumenta las tarifas, pero ante una emergencia de esta magnitud seguimos sin saber qué capacidad real tiene para garantizar rápidamente un servicio alternativo”, reclamó en un tuit el senador provincial Marcelo Leguizamón, del sello Hechos.

Para el concejal local del bloque de LLA, Juan Pablo Allan, “el incendio en la subestación de Edelap en Tolosa vuelve a exponer una crisis en la prestación del servicio que los platenses vienen sufriendo hace demasiado tiempo”. En ese sentido, le apuntó al intendente. “En marzo ya lo advertíamos y le pedíamos a Julio Alak que se pusiera al frente del reclamo. Hoy el patrón se repite: cuando los platenses necesitan un intendente, Alak no se hace cargo”, cuestionó.

Mientras continúan las tareas de recomposición, Edelap sostiene que sus recursos técnicos y operativos se encuentran abocados a la emergencia y que su personal trabaja de manera ininterrumpida para normalizar el servicio. La compañía pidió disculpas a los vecinos afectados y anunció que mantendrá informados a los usuarios sobre el avance del operativo a través de sus canales. Con miles de usuarios todavía sin suministro, el foco ya no está solamente en cuándo volverá la luz: también en qué ocurrió dentro de la subestación de Tolosa, por qué se produjo el incendio y si el colapso podía haberse evitado.