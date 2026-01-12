Incendios en Chubut: una mudanza y un conflicto por tierras, una de las hipótesis sobre el origen del fuego

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A una semana del inicio del incendio en Puerto Patriada, Chubut, el fiscal jefe de la fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el jefe de la Policía provincial, Andrés García, advirtieron sobre la presencia de dos vehículos en los que miembros de una comunidad –prefirieron no identificarla– realizaban una mudanza en simultáneo con el comienzo del fuego.

En el marco de la investigación, se analizaron cámaras de seguridad del puente Salamín, único acceso a Puerto Patriada: “A los investigadores les llamó poderosamente la atención que, a minutos de recién iniciado el incendio, se observa bajar desde Puerto Patriada a dos camionetas cargadas de elementos personales, tipo mudanza, incluso varios elementos en cajas. Todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia del fuego, no alcanzaron a sacar siquiera su documentación personal”, indicó García durante la conferencia de prensa brindada en la Estación de Brigadistas de Las Golondrinas.

Y sumó: “Esa teoría se vio reforzada por la presencia de dos testigos, que se presentaron de manera espontánea y pidieron reservar su identidad. También vieron estos dos vehículos, que pertenecen a una comunidad que está ubicada camino a Patriada. Los vehículos eran propiedad de una familia de allí, que vive a pocos metros de donde el perito detectó que se dio inicio al incendio. Los dos testigos también afirmaron que había una disputa por una cuestión de tierras dentro de esa comunidad”.

Hipótesis

Al parecer, hace poco más de dos años llegó una mujer a la zona, oriunda de Buenos Aires, exigiendo ser reconocida como miembro de la comunidad. Como se lo rechazaron, empezó un conflicto que derivó en medidas judiciales, como una prohibición de acercamiento de la mujer a uno de los miembros de la comunidad, que “es quien toma las decisiones”.

En ese sentido, una de las teorías que se investigan es que el litigio de tierras y la demanda por reconocimiento dentro de la comunidad podrían haber derivado en el fuego intencional. Tal como informaron la semana pasada desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el incendio comenzó el lunes pasado aproximadamente a las 15, a unos 300 metros del camino de acceso a Puerto Patriada, “a la altura del callejón de ingreso de una familia de la zona que sufrió la pérdida total de sus bienes”.

Se estiman que el fuego arrasó más de 12.000 hectáreas de bosques GONZALO KEOGAN - AFP

Incendio en la Comarca Andina, límite entre Epuyén y El Hoyo. Marcelo Martínez - LA NACION

García indicó hoy: “Esta gente logró hacer una mudanza completa, y posteriormente, en entrevistas, dijeron que perdieron todo. Algunos indicios refuerzan la hipótesis de que podrían tener relación con el incendio”. A partir de esas incongruencias y la declaración de dos testigos, la fiscalía pidió hoy tres órdenes de allanamientos para resguardar evidencia digital: se secuestraron cinco teléfonos celulares de los ocupantes de los vehículos y “del grupo que los ayudaba en la mudanza en simultáneo con el inicio del incendio”.

“Estamos en una etapa primigenia de la investigación y las diligencias de hoy son para analizar los celulares y establecer si están relacionados con el incendio o poder desligarlos”, aclaró el comisario general. Sumó que en uno de los domicilios allanados se encontraron estupefacientes.

Además de señalar que hay varias líneas investigativas, Díaz Mayer añadió que no hay personas detenidas ni medidas de restricción: “Hasta que no tengamos el resultado de los teléfonos celulares, no vamos a imputar porque no tenemos los elementos necesarios”.

Hallazgos en el lago

García se refirió también a las seis granadas halladas en el lago Epuyén –algunas incluso fueron encontradas por veraneantes– y ciertas pintadas en esa localidad. El miércoles pasado, desde el gobierno de Chubut indicaron que durante un rastrillaje subacuático en el interior del lago Epuyén, en la zona del Parque Municipal Puerto Bonito, se retiraron explosivos “en el marco de una investigación que se viene llevando adelante”. El operativo estuvo a cargo de personal del Área Brigada de Investigaciones, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) Rawson, la Sección Guardia de Infantería Esquel y la División Explosivos. Hoy el jefe de la Policía indicó que esos hallazgos y el incendio de Puerto Patriada se investigan por separado.

Lo que sacaron del lago la semana pasada era un tipo de granada de mano de ejercicio de Fabricaciones Militares, modelo FMK8, que fue retirada “conforme a los protocolos de seguridad vigentes y puesta a disposición de la autoridad judicial competente”. Según se supo, en total, se contabilizaron seis granadas de mano: cinco fueron halladas durante diciembre pasado y la restante fue detectada días atrás durante las tareas realizadas por efectivos policiales en el interior del lago. Las autoridades sumaron que se continúa con los trabajos de investigación y la búsqueda de otros posibles artefactos explosivos en la zona.

Cuando comenzó el fuego en Puerto Patriada hace una semana, más de 3000 turistas se encontraban en los distintos campings y complejos del lugar, uno de los balnearios más concurridos de la región. Con la investigación en marcha, la fiscalía dio intervención a la Brigada de Investigaciones de Lago Puelo, a la Comisaría de El Hoyo y al Gabinete de Criminalística para realizar inspecciones oculares, entrevistar a testigos y analizar cámaras de seguridad, registros satelitales y comunicaciones telefónicas en la zona del siniestro.

Desde el Ministerio Público Fiscal agregaron: “Se solicitó la intervención de un perito especializado en incendios para determinar el punto de origen y la dinámica del fuego. Mediante el uso de instrumental tecnológico, se detectaron gases inflamables en el foco inicial, compatibles con el uso de acelerantes. En consecuencia, existen elementos suficientes para presumir una intervención humana deliberada, descartando la hipótesis de desperfectos eléctricos que se había barajado inicialmente”.

También se tomaron muestras de suelo que serán enviadas al Laboratorio de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) para su análisis químico. Además, según explicaron, se convocó a la División de Canes de la Policía para confirmar la presencia de acelerantes en el terreno.