Salió a cabalgar por un campo en Chubut y encontró los restos fósiles de una nueva especie de dinosaurio

Un nuevo dinosaurio se sumó al catálogo amplio que ya tiene la Argentina del período Jurásico y eso se debe gracias al ojo detectivesco de Dionide Mesa, un habitante chubutense que salió a cabalgar por el campo y halló los restos fósiles de un tipo de saurópodo que habitó la región patagónica hace 160 millones de años.

El hallazgo se dio en los yacimientos jurásicos al noroeste de la provincia del Chubut, en la Formación Cañadón Calcáreo, un punto reconocido a nivel internacional por ser la reserva de restos óseos más completa en el hemisferio sur de cuando existía Gondwana.

Inicio de la excavación para extraer los fósiles del Bicharracosaurus (Fuente: Museo Paleontológico Egidio Feruglio)

Cuando Mesa registró el costillar con vértebras salientes, de inmediato dio aviso al Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), gesto que tiene como hábito cada vez que descubre un nuevo elemento fosilizado.

“Dionide vive solo y se mueve a caballo por el campo. Cada vez que encontraba fósiles, nos avisaba y decía: ‘¡Encontré un bicharraco!’, y nos llevaba hasta el lugar. A veces hablaba de una ‘paleta’, y era una escápula; otras de un ‘costillar’, y terminábamos encontrando vértebras con costillas asociadas”, dijo a la prensa del Museo José Luis Carballido (CONICET–MEF), coautor del estudio.

Tras el análisis de laboratorio, se bautizó a este dinosaurio como Bicharracosaurus dionidei, en honor a Mesa. Se trata de un herbívoro de cuello largo que habitó la zona en un tiempo en que Pangea comenzaba a fracturarse.

Además de honrar la ayuda de Mesa, también se buscó reconocer el apoyo que los trabajadores rurales hacen cada vez que encuentran o desentierran un hueso.

Detalles del Bicharracosaurus dionidei

En el sitio oficial del MEF, se compartió la información completa sobre el trabajo que llevan a cabo los científicos, muchos de ellos del Conicet en apoyo con otras instituciones internacionales, entre ellas, la Fundación Alemana de Investigación.

Mientras cabalgaba por el campo chubutense, Dionide Mesa encontró un fósil de dinosaurio y lo bautizaron con su nombre (Fuente: Museo Paleontológico Egidio Feruglio)

Los fósiles pertenecen a un solo individuo del que se preservaron la columna vertebral, costillas dorsales y fragmentos de la cadera. Según estimaciones de los investigadores, Bicharracosaurus dionidei era adulto cuando murió y pudo haber tenido una altura de 15 metros y un peso de 20 toneladas.

“Lo más distintivo son sus espinas neurales —las proyecciones óseas sobre las vértebras—. Mientras que en la mayoría de los saurópodos son más anchas que largas, en este dinosaurio están comprimidas y alargadas de adelante hacia atrás”, indicó Carballido.

Alexandra Reutter junto a fósiles de Bicharracosaurus dionidei en el laboratorio de preparación del MEF (Fuente: Amalia Villafañ)

El experto explicó que, desde el punto de vista evolutivo, Bicharracosaurus perteneció a los Macronaria, un grupo de saurópodos con origen en el Jurásico, que dominó los ecosistemas terrestres hasta el final del Cretácico. “Entre sus representantes más conocidos se encuentran dinosaurios gigantes como Brachiosaurus y Patagotitan. Su hallazgo es especialmente importante porque los registros jurásicos en el hemisferio sur de este grupo son muy escasos”, amplió.

De esta forma, Bicharracosaurus dionidei se sumó a la lista de especies que permiten reconstruir la diversidad de dinosaurios que habitaron la Patagonia hace millones de años. Además, contribuye a comprender cómo fue la evolución temprana de los saurópodos que, millones de años después, darían lugar a gigantes como el Patagotitan, aclararon en el MEF.