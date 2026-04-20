Paro nacional de ATE: qué servicios estarán afectados este martes 21 de abril

Este martes 21 de abril hay un paro nacional de ATE (Asociación Trabajadores del Estado). Se trata de una medida de fuerza impulsada por los controladores terrestres nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que están afiliados al gremio y hacen un reclamo salarial tras el último fracaso paritario en las negociaciones con el Gobierno. En ese sentido, muchas personas se preguntan cuáles son los servicios que se verán afectados mañana en este contexto.

El paro nacional ATE afecta a la administración pública y los vuelos de este martes Camila Godoy

Qué servicios estarán afectados este martes 21 de abril por el paro nacional de ATE

Esta medida de fuerza impactará principalmente en la operatoria aérea de la Argentina durante toda la jornada. En ese sentido, puede haber demoras o cancelaciones en los vuelos mañana.

En tanto, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, compartió un comunicado en su cuenta de X en el cual indica que este martes se llevará a cabo “una jornada nacional de lucha y protesta con paros, concentraciones, acciones públicas y movilizaciones en toda la administración pública nacional, provincial y municipales”.

En tanto, se anticipa que el sindicato realizará una movilización hacia Aeroparque. La concentración arrancará a las 12 desde la avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, lo que puede impactar en el tráfico en la zona.

ATE anunció una movilización a Aeroparque en el contexto de un paro aéro nacional Instagram

Por qué hay paro nacional de ATE este martes

El miércoles pasado la Coordinación Nacional de ATE en la ANAC confirmó que “se sumará al paro establecido por el sindicato a nivel nacional”. A su vez, subrayó que “profundizará su Plan de Lucha ante la falta de voluntad política para resolver el conflicto salarial en el sector”.

Los trabajadores de ATE ANAC advirtieron que el Gobierno “no tiene voluntad política para resolver el conflicto en el sector que sostiene el funcionamiento del sistema aeronáutico”. “El Gobierno no cumplió con la conciliación obligatoria. Avanzaremos con las medidas de fuerza, ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro Plan de Lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Durante este proceso quedó en evidencia que el Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto sino, una vez más, perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”, expresaron.

El reclamo de ATE ANAC en el paro nacional ATE

Dado que se cumplió el plazo de la conciliación obligatoria que fue dictada luego de que ATE había informado una medida de fuerza el pasado marzo, el sindicato señaló que el Gobierno “intentó cercenar con una normativa para impedir el derecho a la protesta”, incluso cuando el gremio acató la medida. Es por ello que retoma “el camino de la lucha” para lograr una solución a los reclamos en la ANAC. Entre ellos, se incluye el pedido de que se cumpla el acuerdo de pago de una suma no remunerativa y que la misma sea actualizada según la última paritaria.

“Desde nuestra organización hemos sostenido en todo momento el espíritu de diálogo y conciliación, cumpliendo con cada una de las instancias y evitando profundizar el conflicto. Sin embargo, del otro lado no hubo voluntad política alguna de encontrar soluciones”, remarcaron desde ATE ANAC.

Este lunes, Aguiar ratificó la medida de fuerza: “Mañana paro de ATE con protestas en aeropuertos y no descarta bloquearlos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos”. En ese sentido, apuntó contra la administración de Javier Milei porque “no dio una sola señal que permita pensar que va a reabrir las paritarias” y que “no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”. Dado que “se agotaron todas las instancias”, se decidió “profundizar todas las medidas de fuerza”.

El comunicado que ratifica el paro de ATE ANAC este martes que compartió Rodolfo Aguiar en X X

Según el comunicado que compartió Aguiar en X, estas son las demandas de ATE en el paro nacional de este 21 de abril: