MENDOZA.- Se viene una nueva temporada estival; sin embargo, cuesta definir las vacaciones. Hay quienes dudan de cruzar la Cordillera de los Andes para disfrutar de las playas chilenas. Así, el tradicional viaje de verano al vecino país genera dudas entre los turistas que utilizan el corredor bioceánico.

¿El principal motivo? El bolsillo, las inconveniencias cambiarias y los temores a tener complicaciones en la ruta montañosa, por las inclemencias climáticas que está trayendo el fenómeno Super Niño. En el medio de este escenario, con un pronóstico incierto, en lo que va del 2026 ya se registró una caída marcada de los visitantes argentinos a la nación trasandina: casi 20% en comparación con el año anterior, con picos de hasta 50% de descenso en los viajes, como ocurrió en septiembre pasado, según datos de la Coordinación de Fronteras.

Bajo esta realidad, hay incertidumbre de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas y meses, teniendo en cuenta que Chile es el destino principal de los mendocinos a la hora de vacacionar en el verano. Este fin de semana largo, por el Día de la Soberanía, es una prueba para monitorear lo que puede ocurrir rumbo a las fiestas de fin de año, ya que para esta fecha suele incrementarse el flujo, pensando en los regalos de Navidad y Reyes. De igual forma, los famosos tours de compras han sufrido un fuerte revés en lo que va del año, según contaron a LA NACION distintos operadores del rubro, que tienen pocas expectativas para lo que viene.

A esto hay que sumarle una situación que inquieta a los conductores: los deshielos y deslaves en la montaña, lo que provoca arrastre de piedras y lodo sobre los caminos. En este sentido, hay temor de que se produzcan incidentes en la ruta 7, cerca de la frontera, como ya ocurrió cerca del camino días atrás, en la zona de Puente del Inca, con desprendimientos en un cerro, tal como contó este diario.

Así, las nevadas récord del invierno, las precipitaciones actuales, los vientos y el deshielo, sumados a los efectos del Super Niño, que prevé tormentas extremas y persistentes en esta provincia, podría convertirse en episodios de mayor riesgo en la seguridad vial de los viajeros que eligen ir por tierra al vecino país.

Preocupa el estado de algunos tramos de la ruta hacia el cruce en Chile

“Los deslaves van a continuar y se va a agravar en algunas situaciones, afectando los sistemas de comunicación del túnel internacional y de los peajes, porque van a comenzar a trabajar los equipos. Por caso, la fibra óptica y los sistemas de energía, pasan por los costados de la ruta, entonces al producirse socavones los inconvenientes se van a ir agravando, con situaciones más comprometidas en esos sectores”, explicó Miguel Rivas, extitular de Vialidad Nacional.

En tanto, las autoridades y los agentes de la alta montaña, aunque son optimistas del viaje veraniego, no dejan de ver un escenario complejo hacia las próximas semanas. “El fenómeno billetera es real. Ya no es tan conveniente el cambio, aún llevando dólares, si es que se logró ahorrar. La demora en el cruce es muy baja, hoy estamos viendo pocos minutos de espera. Te encontrás con personas que traen algún bolsito, con alguna compra, quizás un poco de electrónica e indumentaria, pero no mucho más y pasan rápido”, contó a este diario una fuente aduanera.

El fenómeno de El Niño también puede complicar la decisión de los turistas de cruzar la Cordillera de los Andes a Chile para las próximas vacaciones de verano

Esa misma fuente agregó: “Para las vacaciones puede repuntar un poco, pero es un panorama difícil, al que se suma la cuestión meteorológica. Hay quienes se van a animar igual y consideran que Chile, en definitiva, es bueno, bonito y barato, pero irán menos días, ya no 10 días o una quincena completa, como ocurría antes”.

Así, los números de lo que viene ocurriendo con el turismo argentino hacia Chile son elocuentes, con un marcado proceso de desaceleración y baja al compararlo con el buen momento del 2025, más allá de registros récord de otros tiempos.

En este sentido, se destaca el vaivén que tuvo el escenario cambiario y cómo se encarecieron los costos para el bolsillo argentino, a raíz de la apreciación del peso y la menor diferencia de precios, que en 2025 habían permitido el “boom” de compras. De hecho, se experimenta una debacle en las tradicionales escapadas masivas de argentinos que cruzaban la Cordillera de los Andes exclusivamente para comprar ropa, calzado y tecnología. Por casos, los tour de compras pasan por el peor momento.

Desde Mendoza, el cruce fronterizo a Chile es fluido porque hay menos tours de compras y turistas que cruzan a adquirir mercadería a mejores precios

“Está todo muy parado, para todos. De hecho, los tours de compras de otras provincias me piden que los ayude para no cancelar y perder señas. Hay otra situación con las ventas: la gente está comprando a importadores y van matando el rubro emprendedor”, contó a este diario Melisa Vargas, una reconocida organizadora de los tradicionales viajes de compras a Chile.

Expectativas

De igual forma, hay quienes se entusiasman con recuperar algo de terreno hacia las fiestas, agendando viajes y reservando turnos, para ir y volver en 24 horas, a un costo de $100.000 por persona. “Comprá, paseá y disfrutá. Vamos a Santiago de Chile y Quilicura. Guardá tu lugar para el viaje de compras de Navidad: moda, tecnología, electrodomésticos y más...”, publicita otra operadora de viajes en micro, apostando a una reactivación.

Sin embargo, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y de los pasos fronterizos, sobre todo el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR) muestran las caídas interanuales que rondan entre el 20% y el 50%% en distintos meses del año frente al pico extraordinario del año anterior.

De hecho, se espera que la medición de octubre llegue al 60%, mientras que se estima un acomodamiento en noviembre por la reciente visita del Papa y los feriados. Otro punto a tener en cuenta a la hora de decidir viajar a la nación trasandina tiene que ver con la inseguridad, luego de varios episodios de robos grupales y hechos de violencia en zonas costeras, como Valparaíso, Viña del Mar, La Serena y Coquimbo, lo que llevó a las autoridades locales a tomar medidas preventivas con los turistas.

Preocupan los deslaves que puede generar el fenómeno El Niño en el cruce terrestre hacia Chile desde Mendoza

De esta manera, aunque las playas de Chile siempre son una opción, y no sufrirían la influencia climática de tormentas severas, hay quienes analizan si se animarán a cruzar la montaña con sus vehículos y dispondrán el dinero para repetir el destino. Por eso, ya empiezan a asomar otras opciones, como la costa argentina o conformarse con vacacionar en Mendoza o las provincias vecinas, con estadías más cortas.

Está claro que este año que hay un impacto en la decisión de viaje, más allá del factor económico: la posibilidad de enfrentar demoras, cierres preventivos de frontera o roturas en los caminos, ya que las condiciones de la ruta internacional no son las óptimas y los concesionarios del área aseguran estar trabajando para mejorarlas. Esto, sin dudas, obliga a circular con extrema precaución y genera temor a quedar varado por situaciones o cortes imprevistos.