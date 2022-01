Incógnitas del coronavirus: ¿puedo ser positivo un día y negativo al día siguiente?

Florencia Fernández fue contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19. Decidió aislarse por el resto de la semana a pesar de no tener síntomas, y el domingo asistió a su turno programado en un laboratorio privado para hacerse el test de PCR que se demanda para viajar. Esa misma tarde, el laboratorio le entregó su resultado positivo. Sin embargo, algunas cosas le hicieron dudar: “Me pareció raro que yo no tuviera síntomas y que mi pareja hubiera dado negativo, porque yo lo tendría que haber contagiado. Pensé que era un falso positivo”, expresó. Desconfiada del resultado, el lunes fue a otro laboratorio, en el que reiteró la prueba diagnóstica. Esta vez, dio negativo.

¿Cómo puede ser que un día el resultado sea positivo y al día siguiente, negativo? ¿Significa esto que ya no se contagia más?

El caso de Florencia, según explican los expertos, podría explicarse de diferentes maneras: una negativización que se da por transitar la enfermedad, una diferencia en los parámetros con los que consideran positiva una prueba en los laboratorios o una prueba mal realizada que arroja un falso negativo.

Las pruebas PCR funcionan midiendo el material genético viral (ARN) en una muestra determinada. Para lograrlo, lo que se hace es ampliarlo a través de ciclos, que los especialistas llaman umbral de ciclo (cycle threshold o CT). Mientras más amplificaciones sean necesarias para detectar el virus, menor es la carga viral del portador. A la inversa, mientras menos amplificaciones sean necesarias, es mayor la cantidad.

Esta puede ser la razón clave de la variabilidad de las pruebas. “Después de un determinado rango de CT, se dice que el virus no replica o no multiplica. Puede pasar que si el CT está cercano a la no detectabilidad, al día siguiente la persona se negativice”, informó Pablo Bonvehí, médico infectólogo y director científico de la Fundación Vacunar. Martín Stryjewski, jefe de Internación de Cemic y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó: “Las personas con alto CT pueden alternar test positivos a negativos y viceversa”. Esto se relaciona, también, con los parámetros que toma un laboratorio para considerar la positividad. “Estos CT pueden variar en distintos laboratorios, por lo que no es una forma fiable de definir contagiosidad”, aclaró.

Posibilidad de contagiar

Un alto CT se relaciona con una carga viral baja. “Aunque la carga viral sea baja, de igual manera tiene Covid, y por ende pueden contagiar igual”, explicó Bonvehí a LA NACION. Los especialistas consultados coinciden en que es factible que una persona con menor carga viral contagie menos, “pero eso no quiere decir no contagiar, sino contagiar menos”, afirmó Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano y también integrante de la SADI. Una menor carga viral se asocia a personas asintomáticas y a personas vacunadas, especialmente si ya poseen tres dosis. “La vacunación disminuye la probabilidad de transmitir la enfermedad al resto”, afirmó Bonvehí.

Sin embargo, dadas las posibilidades de seguir transmitiendo la enfermedad, se recomienda esperar a que se completen los días de aislamiento: “El paciente debe aislarse los días determinados según su estado de vacunación. El estado de la PCR no define el fin del aislamiento. Puede permanecer positiva semanas y eso no significa que el paciente contagie”, afirmó Stryjewski.

Más allá del resultado del test, se recomienda sostener los cuidados, como el uso del barbijo en lugares con muchas personas alrededor silvana colombo

Al respecto, Sandra Godfrid, médica que realiza el seguimiento de personas que solicitan asistencia médica en una prepaga, enfatizó que es importante entender que el alta epidemiológica siempre se da al día 11; a pesar de que el aislamiento se haya reducido, es necesario seguir tomando precauciones: “Es muy probable que pasado el día 7, aunque se haya reducido el aislamiento, el paciente siga eliminando virus”.

Al respecto, un estudio del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón publicado a principios de enero reportó que entre los días 7 y 9 después del inicio del proceso de infección es posible encontrar porcentajes del virus en cantidades similares a las que se habían observado a los dos días de la infección en el 10% al 12% de las muestras de personas asintomáticas. Por lo tanto, las recomendaciones que se hagan en función de la situación epidemiológica y económica del país no son una regla universal, sino que se adaptan a la situación de cada paciente. Para los pacientes con síntomas, ese porcentaje aumenta al 19% entre el día 7 y 9.

“De cualquier manera, son muchas otras las cosas que habría que tener en cuenta: la técnica de cómo se toma la muestra y de quién realiza el estudio”, explicó Teijeiro. Esto se debe a que una muestra mal tomada podría conducir a falsos negativos.