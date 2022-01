“No siento culpa”: las riesgosas excusas de los argentinos que falsifican PCR para viajar al exterior

Muchos argentinos, agobiados por las medidas sanitarias implementadas durante casi dos años para frenar la pandemia del Covid-19, esperaban este verano con ansias para tomarse unos días de descanso. Pero las vacaciones están siendo atravesadas por una tercera ola del virus que rompe récords de contagios y que reactivó las alarmas en todo el mundo.

Si bien cada país tiene sus propias normas para el ingreso de extranjeros, la gran mayoría exige un certificado PCR negativo de Covid-19 para cruzar la frontera y, en general, son las aerolíneas las encargadas de verificar la documentación antes de abordar. Dependiendo del país, la prueba debe ser hecha entre 24 y 72 horas antes del vuelo, lo que para algunos viajeros ocasiona molestias y hasta sorpresas.

Julián, un joven de 27 años que vive en Vicente López y prefirió no dar su apellido, viajó a Perú, junto a dos amigos, a pasar Año Nuevo. “Cuando llegamos a Lima desde Máncora para volver a Buenos Aires nos dimos cuenta de que no teníamos el PCR. Entonces, como el estudio tarda un tiempo, íbamos a perder el vuelo. La única solución que encontramos fue ‘truchar’ un certificado de PCR con un editor de PDF”, relató. El joven contó a LA NACIÓN que, al presentarlo en el aeropuerto, las autoridades sospecharon de la veracidad del certificado, pero los dejaron pasar igual. “Cuando llegamos a la Argentina no nos pidieron nada”, agregó. Ya en Buenos Aires, Julián se hisopó para poder ver a su familia y el resultado fue positivo.

Las agencias de turismo admiten en voz baja la circulación de resultados de PCR adulterados para poder viajar: “Si, está sucediendo. Con un editor de PDF alcanza para modificar los datos”, explicaron desde el sector, pero aclararon que “ni las aerolíneas ni las agencias de viaje tienen el poder policíaco para actuar al respecto si los PCR son apócrifos. Son los organismos oficiales los que deben sancionar a las personas que no cumplan con las normativas vigentes”. Tomás Novick, director de la agencia de viajes TripNow, señaló: “Muchas de las medidas gubernamentales relacionadas al Covid-19 no prevén situaciones habituales en los viajes como atrasos o reprogramaciones en los vuelos, por lo que es posible que un pasajero tome una decisión desacertada con tal de no quedar varado”.

De hecho, Alejandro Buigo, abogado penalista, señala que cualquier persona que falsificase un PCR, podría caberle la aplicación del artículo 292 del Código Penal que indica que “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público”.

“Punta del Este está igual que la costa argentina en casos de Covid-19, entonces la gente lo que está haciendo es ‘photoshopear’ el resultado del hisopado para poder volver”, comentó Bautista, de 24 años y de zona norte de la provincia. Él viajó con amigos a ese destino. “Están circulando tres modelos de certificado que se usan de base para modificar. Son de distintos laboratorios de la ciudad. Nosotros directamente no nos hisopamos para evitar quedarnos varados en Uruguay. Falsificamos el resultado para poder viajar y nos testeamos al llegar a Buenos Aires”. A este joven, que prefirió no revelar su apellido, el resultado también le dio positivo.

Emiliano tiene 32 años y vive en la Capital. Falsificó su resultado de PCR dos veces durante la pandemia: para viajar a España, la primera vez y a Uruguay, la segunda. “No soy muy fanático de los PCR y la verdad es que después de dos años, los Estados no pueden seguir exigiendo a las personas que gasten plata y tiempo en medidas ineficientes”, justificó. Sobre la modalidad utilizada para adulterar los documentos, explicó: “Se busca un resultado viejo cuidando que no tenga código QR y se modifican los datos con Photoshop. En Madrid directamente no me lo pidieron y en Uruguay no tuve problemas”, comentó. “No siento culpa. Estoy vacunado, viajo seguido y no quiero quedarme varado por medidas que ellos mismos saben que ya no sirven”. En breve volverá a viajar a España, pero esta vez, como en el país europeo están realizando hisopados aleatorios, piensa realizarse el test.

Responsabilidades

Fuentes de Aerolíneas Argentinas reconocieron a este medio: “Hemos detectado documentos apócrifos. En esos casos, se le niega el embarque al pasajero y en determinadas ocasiones interviene de oficio Sanidad de Fronteras [dirección que depende del Ministerio de Salud de la Nación] o la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ahí la persona tendrá que responder por falsificación de documento público”, explicaron. “En Aerolíneas Argentinas tenemos cuatro vuelos en los que los países exigen PCR para ingresar (EE.UU., Brasil, Bolivia y Uruguay). En esas rutas nosotros hacemos los primeros chequeos [se verifica es que el resultado tenga la firma de un bioquímico, el membrete, que sea de un laboratorio reconocido y el tipo de prueba] y después se corrobora en destino porque técnicamente no son las líneas aéreas las que lo solicitan, sino los destinos”.

Sobre este tema, voceros de Flybondi agregaron: “Cumplimos la normativa impartida por Migraciones y autoridades competentes en materia de control de documentación a solicitar a los pasajeros”. En tanto, LA NACIÓN consultó a Latam, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuestas.

“Suelen ser las empresas de transporte quienes controlan los PCR en las vías aéreas o fluviales”, explicaron a LA NACIÓN voceros del Ministerio de Salud de la Nación. “También hay controles aleatorios o de rutina según el caso, así que son múltiples las autoridades que piden esos documentos, pero la primera responsabilidad es del viajero, quien declara bajo juramento que el PCR es negativo”.

Desde el Ministerio de Turismo de la Nación indicaron a este medio que no han recibido denuncias sobre PCR falsos. “Sería grave para la Argentina que ingresaran personas con certificados truchos”, comentaron, aunque aclararon que su chequeo no es una tarea de la cartera. “La denuncia debería hacerse ante [Dirección Nacional de] Migraciones o el Ministerio de Salud”.

Para ingresar a la Argentina, las personas deben-entre otros requisitos- presentar un test PCR negativo cuya muestra debe estar tomada dentro de las 72 horas previas al momento del viaje. Gerardo Viercovich - LA NACION

En la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, explicaron a LA NACION que el organismo no es y nunca fue el área encargada de corroborar la veracidad de los PCR. “Los datos sanitarios siempre los controló el Ministerio de Salud”, dijeron, y recordaron que los requisitos para los argentinos y extranjeros residentes que ingresen al país incluyen: una declaración jurada electrónica, un test PCR negativo cuya muestra debe estar tomada dentro de las 72 horas previas al momento del viaje, el esquema de vacunación completo cuya última dosis debe haber sido aplicada 14 días antes del ingreso (requisito para ser eximido del aislamiento) y un test PCR entre el tercer y quinto día del ingreso al país. Quienes no hayan completado su vacunación podrán ingresar realizando aislamiento obligatorio y haciéndose un test PCR al séptimo día de su arribo al país.

“Es importante destacar que no se debe iniciar el regreso al país antes de haber recibido el resultado negativo de un test PCR, sino que se debe esperar el mismo en el lugar de estadía y en el caso de que el test PCR arrojara resultado positivo, la persona tendrá que activar el seguro de asistencia al viajero y emprender las previsiones que correspondan hasta contar con el alta médica”, se explica un comunicado publicado por el Ministerio de Salud de la Nación junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Dirección Nacional de Migraciones. Además, recuerda: “La infracción al cumplimiento de normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, tendrá consecuencias penales en virtud de lo dispuesto por los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal de la Nación Argentina”. Estos hacen referencia a los delitos de violación de medidas oficiales para detener la propagación de una pandemia.

Para evitar cualquier contratiempo, Pablo Aperio, director de TTS Viajes, recomendó contratar un servicio de asistencia al viajero antes de partir y nunca dejar el testeo para ultimo momento. “Son exigencias del contexto para evitar contratiempos o sorpresas que sabemos que pueden presentarse. Sugerimos a quien se va al extranjero que tenga bien presente que no siempre el testeo es un trámite exprés y que se pueden generar demoras”, expresó.

Últimos antecedentes

La circulación de resultados de PCR apócrifos no es la única estafa. Desde que comenzó la pandemia del Covid-19 trascendieron falsificaciones de todo tipo: barbijos de las marcas más reconocidas, certificados de vacunación, pases sanitarios y hasta turnos para la inoculación.

Por ejemplo, el 28 de diciembre de 2021, la provincia de Buenos Aires denunció penalmente a tres usuarios de Twitter que difundían una página web de venta de pases sanitarios falsos. La presentación penal sostiene que se trata del delito de falsificación de documento público y violación de las medidas sanitarias que se impulsan para contener la propagación del virus.

Por otro lado, el 8 de enero, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires desarticularon una banda que vendía PCR truchos junto a pasajes de ómnibus en la localidad bonaerense de Tigre.

