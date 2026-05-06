Avanza un ciclón extratropical con ráfagas de más de 70 km/h, tormentas, granizo y un brusco descenso de temperatura: las zonas afectadas

El ingreso de un frente del sur provocará una marcada baja en la sensación térmica; el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 16°C
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Después de la inestabilidad que reinó durante la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el avance de un ciclón extratropical. El fenómeno traerá lluvias, tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento -de más de 70 kilómetros por hora-, al tiempo que provocará un brusco descenso térmico, que se hará sentir especialmente a partir del viernes.
Según el ente, el miércoles iniciará con nubosidad que dará paso a chaparrones y tormentas con actividad eléctrica durante la tarde. La mínima será de 18°C y la máxima de 24°C.
Medio país bajo alerta
Según informó el organismo, la situación meteorológica para este miércoles será complicada. De hecho, ya emitió alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento sobre la mitad del país.
En tanto, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta están bajo alerta.
Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad
El jueves se espera una temperatura mínima de 16°C. A la tarde, la temperatura máxima será de 20°C. El viernes se prevé una mínima de 8°C y máxima de 14°C.
El sábado, en tanto, se estima una mínima de 8°C y una máxima de 15°C, mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C.
Medidas de prevención del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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