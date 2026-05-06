LA NACION

Avanza un ciclón extratropical con ráfagas de más de 70 km/h, tormentas, granizo y un brusco descenso de temperatura: las zonas afectadas

El ingreso de un frente del sur provocará una marcada baja en la sensación térmica; el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 16°C

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Un ciclón extratropical traerá un brusco cambio en las condiciones climáticas (foto ilustrativa)
Un ciclón extratropical traerá un brusco cambio en las condiciones climáticas (foto ilustrativa)Freepik

Después de la inestabilidad que reinó durante la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el avance de un ciclón extratropical. El fenómeno traerá lluvias, tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento -de más de 70 kilómetros por hora-, al tiempo que provocará un brusco descenso térmico, que se hará sentir especialmente a partir del viernes.

Según el ente, el miércoles iniciará con nubosidad que dará paso a chaparrones y tormentas con actividad eléctrica durante la tarde. La mínima será de 18°C y la máxima de 24°C.

El pronostico del tiempo
El pronostico del tiempo

Medio país bajo alerta

Según informó el organismo, la situación meteorológica para este miércoles será complicada. De hecho, ya emitió alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento sobre la mitad del país.

En tanto, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta están bajo alerta.

Medio país bajo alerta amarilla
Medio país bajo alerta amarilla

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad

El jueves se espera una temperatura mínima de 16°C. A la tarde, la temperatura máxima será de 20°C. El viernes se prevé una mínima de 8°C y máxima de 14°C.

El sábado, en tanto, se estima una mínima de 8°C y una máxima de 15°C, mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad
Pronóstico del tiempo en la Ciudad

Medidas de prevención del SMN

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Presentan un amparo con 850.000 firmas para suspender la reforma de la Ley de Glaciares
    1

    Presentan un amparo con 850.000 adhesiones para suspender la reforma de la Ley de Glaciares

  2. Preparan una evacuación sanitaria parcial del crucero varado por hantavirus
    2

    Suben a siete los casos vinculados a hantavirus en el crucero que partió de la Argentina y permanece frente a África

  3. La ciudad removió 300 carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad
    3

    La ciudad removió 300 carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad por irregularidades

  4. El desconcertante caso del niño desaparecido y la madre que negó su existencia
    4

    El desconcertante caso del niño desaparecido y la madre que negó su existencia