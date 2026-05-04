Se avecina un frente que traerá tormentas fuertes, actividad eléctrica, y ráfagas de hasta 70km/h: las zonas afectadas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias aisladas durante la semana junto con el ingreso de aire polar y ventoso que impactará en el territorio nacional
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Tras un desplazamiento de un frente frío de gran intensidad sobre el centro del territorio nacional, las condiciones meteorológicas se modificaron y se esperan fuertes precipitaciones en distintas regiones.
Para mediados de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que se esperan fuertes tormentas, vientos fuertes y grandes probabilidades de actividad eléctrica en la provincia de Buenos Aires.
El pronóstico del tiempo para la semana en la ciudad
Luego de un fin de semana con bajas temperaturas, este lunes comenzó con un descenso en la temperatura, acompañado de un cielo despejado. Para el martes, el cielo comenzará a nublarse, la temperatura máxima rondará los 24°C y aumentará la probabilidad de lluvias aisladas durante la noche.
La inestabilidad llegará durante la madrugada del miércoles, ya que se esperan fuertes chaparrones durante la jornada. Durante la noche, el clima inestable será aún peor, ya que se esperan lluvias y altas probabilidades de caída de granizo.
Fuertes ráfagas de viento
Con el correr de la semana la jornada del jueves comenzará con precipitaciones intensas durante la mañana, que comenzaran a disminuir tras la llegada de la noche, acompañada de fuertes vientos.
Durante el viernes, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora, tras la intensificación del ciclón extratropical sobre el Mar Argentino. Es por ello que se espera una jornada muy ventosa del sudoeste en la ciudad y alrededores, con una temperatura mínima rondará los 8°C.
Medidas de prevención del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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