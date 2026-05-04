Se avecina un frente que traerá tormentas fuertes, actividad eléctrica, y ráfagas de hasta 70km/h: las zonas afectadas

Tras un desplazamiento de un frente frío de gran intensidad sobre el centro del territorio nacional, las condiciones meteorológicas se modificaron y se esperan fuertes precipitaciones en distintas regiones.

Para mediados de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que se esperan fuertes tormentas, vientos fuertes y grandes probabilidades de actividad eléctrica en la provincia de Buenos Aires.

Pronostico del tiempo

El pronóstico del tiempo para la semana en la ciudad

Luego de un fin de semana con bajas temperaturas, este lunes comenzó con un descenso en la temperatura, acompañado de un cielo despejado. Para el martes, el cielo comenzará a nublarse, la temperatura máxima rondará los 24°C y aumentará la probabilidad de lluvias aisladas durante la noche.

La inestabilidad llegará durante la madrugada del miércoles, ya que se esperan fuertes chaparrones durante la jornada. Durante la noche, el clima inestable será aún peor, ya que se esperan lluvias y altas probabilidades de caída de granizo.

Pronóstico del tiempo

Fuertes ráfagas de viento

Con el correr de la semana la jornada del jueves comenzará con precipitaciones intensas durante la mañana, que comenzaran a disminuir tras la llegada de la noche, acompañada de fuertes vientos.

Durante el viernes, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora, tras la intensificación del ciclón extratropical sobre el Mar Argentino. Es por ello que se espera una jornada muy ventosa del sudoeste en la ciudad y alrededores, con una temperatura mínima rondará los 8°C.

Medidas de prevención del SMN