Informe de la UCA: uno de cada cuatro jóvenes en el país no estudia ni trabaja

Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) más de la mitad de los jóvenes de 18 a 24 años en el país se encuentra excluído del sistema educativo, mientras que 1 de cada 4 no estudia ni trabaja de manera remunerada.

El informe, titulado “Jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan en la Argentina urbana pre-post pandemia (2017-2021)”, establece que si bien durante la pandemia tuvo lugar una mejora en la situación educativa de los jóvenes de 18-24 años (al menos en cobertura), pasada la crisis, “el déficit educativo empeora con niveles todavía por sobre los registrados” antes del Covid-19.

“Si bien la pandemia produjo una leve mejora en la escolarización de los jóvenes, a finales de 2021, sólo el 48,3% de ellos estudiaba o ya había terminado estudios terciarios o universitarios. Por lo que los excluidos del sistema educativo representan más de 5 de cada 10 jóvenes a nivel nacional”, se precisa en el informe.

Y en ese sentido, agrega: “Sin muchos cambios antes o después de la crisis por Covid-19, de manera persistente, entre 2017 a 2021, más del 25% (1 de cada 4 jóvenes) no estudia ni trabaja de manera remunerada”.

Género

Al segmentar por género, la investigación de la UCA arroja que el porcentaje de mujeres que no estudian, ni trabajan de manera remunerada, ni buscan empleo, aunque con relativa reducción postpandemia, “duplican de manera estructural a sus pares varones (20% versus 10%, respectivamente, en 2021)”.

Y en relación a ello, se advierte: “Esta situación se reproduce de manera agravada cuando incluimos a los desocupados en el déficit: 3 de cada 10 jóvenes mujeres (22,9%), versus 2 de cada 10 jóvenes varones (30%) no estudian ni trabajan de manera remunerada”.

De todas formas, a lo largo del informe se concluye también que es entre las mujeres donde tiene lugar la mayor escolarización o terminalidad educativa. “En 2021, superando a los varones (42,1%), el 54,6% de ellas terminó estudios terciarios o continuaba estudiando secundario o terciario”, se precisa.

Por otro lado, el informe señala que el porcentaje de jóvenes que no estudian y no trabajan es significativamente mayor en los estratos de obreros integrados y trabajadores marginales en relación a los sectores medio profesionales y medio no profesionales.

“A pesar de haber disminuido su proporción en la post pandemia por la búsqueda de trabajo, alrededor de 2 cada 10 jóvenes de hogares de estrato trabajador marginal no estudian ni trabajan ni buscan empleo en el 2021″, concluye el informe.