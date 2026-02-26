Inicio de clases: presionado por los gremios, el Gobierno convocó a la paritaria nacional docente para el lunes

En un intento por desactivar el paro nacional docente del próximo lunes que complica el inicio del ciclo lectivo para varias provincias, el Gobierno convocó a los gremios a una reunión para retomar las paritarias docentes nacionales. Será ese mismo día a las 14. La medida de fuerza, de todos modos, por el momento se mantiene.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) había anunciado el paro nacional en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional docente y de un aumento salarial que supere la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y los fondos nacionales para educación. Rechazan además la Ley de Libertad Educativa que presentó el Gobierno y piden una nueva norma de financiamiento.

A la vez, los sindicatos educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), habían advertido la semana pasada que “corría riesgo el inicio de clases” y se iba “profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”. Y ayer convocaron a un paro, luego de que fracasaran, según informaron, las negociaciones para lograrlo.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello X Capital Humano

Horas después, el Ministerio de Capital Humano informó el llamado. La cartera que dirige Sandra Pettovello justificó su convocatoria en una medida cautelar que suspendió el decreto del Presidente para excluir al Estado de la negociación salarial docente. Pero esa medida tiene fecha del 18 de julio.

Ratificó, a la vez, su postura de descentralizar las paritarias hacia las provincias, al considerar que son las verdaderas empleadoras de los docentes. “Cabe recordar que el Decreto delegado N° 341/25, dictado en el marco de las facultades conferidas por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N°27.742, procuró otorgar mayor libertad a las provincias –verdaderas empleadoras de los docentes– y a los gremios para que, a través del Consejo Federal de Educación (CFE), fueran ellas las protagonistas de la negociación colectiva, sin la intermediación de la Administración Central", señalaron.

Y cerraron: “No obstante, en virtud de la medida cautelar, la cual fue objeto de presentación de recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de este ministerio, se ha convocado a las partes para el próximo lunes 2 de marzo a las 12”.

“El paro está totalmente confirmado. El día lunes vamos a concurrir a la Secretaría de Trabajo de muy buena fe a intercambiar con el Estado y después los resultados de esta convocatoria los vamos a contar en una conferencia de prensa, que se va a llevar adelante en la Confederación General del Trabajo”, dijo a LA NACION Sergio Romero, secretario general de UDA, quien indicó que desde febrero de 2025 que el Gobierno no convocaba a paritarias docentes y el piso salarial se mantiene en $500.000 desde marzo.

Para ese mismo lunes, están oficialmente pautados el inicio de clases para Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y La Rioja.

Sería este el primero de los seis años de gobierno de Axel Kicillof en que un paro masivo demoraría el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, enfrentándolo con los gremios docentes. Incluso el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), el gremio que conduce Roberto Baradel, será parte de la medida de fuerza.

Hoy enseñan en el país más de 1.200.000 docentes. No se sabe el número exacto ya que no hay un relevamiento sistemático y público de la planta docente en ejercicio, apenas un censo que se realiza cada diez años. Ese millón de personas hoy cobran el menor salario docente de los últimos 20 años, de acuerdo con una radiografía docente elaborada el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). El valor real es inferior al de 2005, año en que se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo que buscaba, entre otras cosas, su recomposición.

El gobierno de Javier Milei sumó a esta problemática histórica la eliminación del Fonid, que representaba entre el 8% y el 15% del salario docente.

A través del Decreto 341 / 2025, el gobierno libertario oficializó la eliminación de la participación directa del Estado en las negociaciones salariales docentes a nivel nacional. Modificaron el esquema previsto por la ley para dejar en manos del Consejo Federal de Educación y de los sindicatos con representación nacional el acuerdo sobre condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente.

En julio, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo admitió una acción de amparo presentada por la Ctera disponiendo suspender la aplicación del artículo 1° del decreto 341 que modificaba el esquema de paritarias.