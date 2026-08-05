Invertirán US$2,5 millones en un plan de modernización de 270 días para instalar 75 nuevas defensas en “el fin del mundo”

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) completó la licitación para renovar las defensas del muelle en el Puerto de Ushuaia. Esta iniciativa implica una inversión de 2,5 millones de dólares, fondos obtenidos mediante una gestión de ahorro y optimización en la operatividad de la terminal portuaria.

De qué trata el proyecto de renovación del puerto de Ushuaia

El plan de renovación contempla el retiro de los equipos actuales, la provisión e instalación de 75 nuevas defensas y la calibración técnica del sistema. El objetivo central de estos trabajos reside en homogeneizar la línea de contacto entre las defensas y los cascos de las embarcaciones, con lo cual se eliminan las diferencias estructurales entre los distintos sectores del muelle y se mejora el soporte de carga de los buques.

El plazo de ejecución previsto para estas obras es de 270 días corridos. La planificación operativa asegura el desarrollo de los trabajos de manera coordinada con la actividad comercial, garantizando así la continuidad de los servicios durante el período de modernización.

La renovación del puerto de Ushuaia

Según informaron desde el Gobierno nacional, si bien hubo “impugnaciones que buscaron frenar el progreso de los trabajos”, el objetivo es realizar las reformas necesarias para llevar al puerto a estándares internacionales.

La estrategia de modernización portuaria continúa en los próximos días con el lanzamiento de un nuevo llamado a licitación. Este proceso se enfoca en la renovación total del sistema de agua potable y del suministro eléctrico, insumos fundamentales para la operatividad general.

Posteriormente, el cronograma contempla la refacción, el reacondicionamiento y la puesta a punto de los sitios 1, 3 y 5 del muelle. Estas intervenciones estructurales se diseñan con el propósito específico de adecuar toda la infraestructura a las exigencias técnicas globales de la industria.

El plan para renovar las defensas del puerto de Ushuaia

La ejecución de este plan de infraestructura avanza en paralelo a la operatoria diaria del puerto. La administración destaca que el recinto funciona en la actualidad con una plantilla optimizada que representa apenas el 20% de los trabajadores que utilizaba la gestión previa. Según información oficial de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, esta reestructuración del personal permitió generar mejoras en los procesos administrativos y un ahorro significativo en los costos operativos. Con estas acciones, el puerto busca consolidar su capacidad logística y técnica frente al crecimiento de la actividad marítima en la región austral, mediante una inversión estratégica que apuesta por la eficiencia operativa y la renovación integral de sus instalaciones fundamentales para el comercio exterior argentino.

Qué se sabe de la empresa que ganó la licitación

Si bien en el comunicado oficial, el Gobierno no informó sobre la empresa que se hará cargo de la inversión para las defensas del muelle, medios locales señalaron que la compañía adjudicada es Concret Nor S.A,, que desembolsará un monto cercano a los 2.5 millones de dólares.

Cómo es el puerto de Ushuaia

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA