Iruya: el impresionante alud que “dividió en dos” al pueblo y que pasó a metros de vecinos y turistas

Un impresionante alud de barro y piedras sorprendió ayer lunes a los vecinos y turistas que estaban a la vera del río Milmahuasi, en la localidad de Iruya, provincia de Salta. El fenómeno se dio por las fuertes lluvias que se desarrollan en la zona.

La creciente, que se puede ver en varios videos subidos a las redes sociales por quienes fueron testigos del momento, se registró alrededor de las 19 del lunes, luego de un temporal en la zona.

Tras el cese de la lluvia, el alud fue filmado por las personas que se encontraban a la vera del río. El fenómeno hizo que muchos tuvieran que correr los autos que estaban estacionados a la orilla del Milmahuasi, según informó El Tribuno.

Debido al estado del tiempo, las fuerzas de defensa civil de la zona recomendaron a los turistas continuar en la zona hasta que baje el caudal de agua y no haya amenaza de otro alud de barro. Hasta el momento no hubo un reporte de los daños causados y no se registraron heridos.

“El pueblo está dividido en dos. Las lluvias de los últimos días fueron determinantes para que este alud de lodo nos dejara sin conexión”, dijo ayer la presidenta del Concejo Deliberante de Iruya, Gloria Herrera, y explicó que el fenómeno no se daba con tal magnitud “en los últimos años” por lo que “muchos se asustaron por lo sucedido”.

Impresionante alud en Iruya

Por su parte, el vicepresidente del Concejo Deliberante, Felipe Velázquez, dijo que “el alud puso en riesgo viviendas y familias por el golpe que esto provocó en un salto que tiene como 50 metros de alto”.

Pedido al gobierno provincial

Por otra parte, tanto Herrero como Velázquez expresaron un pedido al gobierno provincial para los ayude a solucionar este tipo de fenómenos. “Iruya necesita defensas y canalización de los ríos porque hace dos años que no se hace nada”, expresaron a ese medio local y explicaron que “existía un proyecto de 12 millones pesos para la hacer las defensas del río”, pero que no saben en qué quedó el proyecto.

Además, explicaron que “la gente del barrio Medalla Milagrosa queda totalmente aislada” cuando se dan los aludes y que “en épocas de clases es un riego para los chicos”.

Por esto, indicaron que hace años que le piden al gobierno provincial “un puente o una pasarela para que la localidad no quede dividida en dos cada vez que ocurre algo similar”.

Además, indicaron que aún muchos vecinos esperan viviendas que fueron construidas por el IPV para los vecinos en la gestión anterior, pero aún no han sido entregadas por el intendente Eugenio Herrera.