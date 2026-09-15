Jorge Tartaglione, médico, sobre el consumo de anabólicos: “Es muy riesgoso y puede generar complicaciones graves en nuestro organismo”

En una nueva edición de su columna sobre las malas costumbres cotidianas, el médico Jorge Tartaglione advirtió sobre la peligrosidad de consumir anabólicos sintéticos fuera de un marco médico legítimo: “Es muy riesgoso y puede generar complicaciones graves en nuestro organismo”.

El especialista subrayó que, mientras existe un uso médico preciso para tratar déficit hormonal bajo control profesional, el consumo con fines puramente estéticos carece de justificación y conlleva riesgos severos: “Sin necesidad médica, no le tenés que utilizarlo. Tiene dosis tóxicas”.

“Impacta en tu corazón. Hemos visto una muerte hace muy poco que salieron las redes de un chico por tomar derivado de la testosterona, tuvo un paro cardíaco, porque tuvo una presión arterial elevada”, sumó.

El peligro de los esteroides anabólicos

En la misma línea el profesional advirtió sobre las secuelas permanentes: “Los adolescentes no tienen desarrollo completamente. Generan un cierre prematuro de las placas y genera una alteración en el desarrollo óseo de estos chicos”.

Esta intervención hormonal externa no solo impacta en la estructura física, sino también en el equilibrio neuroquímico: “Generan irritabilidad (...) Si vos mismo lo estás tomando porque pensás que vas a envejecer mejor, vas a estar irritable o depresivo o vas a tener cambios emocionales”, detalló el médico.

El uso legítimo de los anabólicos

Para definir estas sustancias, el especialista alertó: “No son suplementos nutricionales, son derivados de una hormona sintética que se llama la testosterona que tenemos los hombres y las mujeres”.

En cuanto al uso legítimo de estas sustancias, el especialista detalló: “Tiene una indicación precisa cuando vos tenés un déficit hormonal. Mido testosterona, viene cualquier hombre a verme que tiene deficiencia sexual y yo le mido la testosterona y le doy una dosis controlada para sanar”.

“Eso es lo legítimo, pero lo estético es injustificado”, remarcó.

Jorge Tartaglione alertós obre el consumo de anabólicos

El impacto en la salud

Asimismo, el uso indiscriminado de estas hormonas sintéticas deriva en un círculo vicioso de dependencia y disfunción y contrario a la creencia popular de que mejoran el desempeño, el especialista subrayó : “Esto produce infertilidad. Inhibe la testosterona normal. Infertilidad y alteraciones sexuales. No es que vas a tener mejor acción sexual, vas a tener peor acción sexual”.

El especialista describió el proceso como un ciclo de insatisfacción: “Quiero un cuerpo más rápido, grande, enorme, un músculo así. Dejo de la sustancia porque no la puedo pagar más o porque la dejé, pierdo volumen, me veo feo, me veo peor, tengo la ansiedad y la insatisfacción de consumirlo, necesito volver a la dependencia”.

Para concluir, el profesional insistió en ser cautelosos y no fomentar prácticas nocivas: “Si vos sos profe de gimnasio o dueño de un gimnasio, tené precaución con las indicaciones porque podés estar perjudicando a ese chico que recién empieza a desarrollar su musculatura”, cerró.