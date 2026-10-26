Jóvenes argentinos crearon un “Airbnb” para organizar la llegada de miles de peregrinos a Luján durante la visita del Papa

Un grupo de jóvenes argentinos desarrolló una plataforma digital para organizar la llegada de miles de peregrinos a Luján. Aunque debutarán con la visita del papa León XIV, prevista para el miércoles 11 de noviembre, buscan que Peregrina.ar sea una web que gestione peregrinaciones, movilizaciones y eventos católicos que convoquen multitudes.

La herramienta conecta a los peregrinos con la oferta del lugar de destino. Permite reservar y pagar de forma anticipada estacionamiento, alojamiento y comida, con validación por código QR que funciona incluso sin conexión a internet.

La iniciativa surgió ante el desafío de organizar la llegada de una multitud a Luján: se espera la llegada de entre uno y tres millones de personas para la visita del Papa, una cifra que supera ampliamente la población del distrito, que, según el Censo 2022, cuenta con 111.251 habitantes.

Para este debut, el equipo recorrió la ciudad casa por casa y predio por predio, para mapear la oferta disponible. Los alojamientos se definen como “un lugar para dormir”, e incluyen desde parcelas para instalar carpas hasta dormitorios. Para los estacionamientos, en tanto, incorporaron terrenos particulares y espacios que puedan acondicionarse para recibir visitantes.

“Vimos que si no lo organizábamos nosotros, la ciudad y miles de familias iban a tener un problema real esos días. Peregrina no vende cercanía a la Basílica ni a la misa: eso es gratuito y es de la Iglesia. Lo que resolvemos es todo lo de afuera”, explicó Catalina Varela Mazza, fundadora y líder del proyecto y CEO de Kicket, la empresa tecnológica detrás de la iniciativa.

Se espera la llegada de entre uno y tres millones de personas para la visita del papa, una cifra que supera ampliamente la población de Luján de 111.251 habitantes Emilio Morenatti - AP

Peregrina ya se lanzó y reúne actualmente más de 40.000 plazas de estacionamiento, 3000 lugares de camping y 10 cabañas o casas para alojarse, según informaron sus creadores. También incorporaron la posibilidad de reservar comida y bebida, para que los visitantes puedan asegurarse su disponibilidad antes de llegar a Luján.

También lanzaron un servicio para que empresas y grupos grandes puedan comprar lotes de estacionamiento con comida incluida, y también alojamiento. Y además están sumando alianzas con marcas como Quento Snack y de bebidas Aguas KO.

Se trata de un grupo de emprendedores, la mayoría del equipo de Kicket, una startup tecnológica. Invirtieron alrededor de US$ 40.000 en el desarrollo de la web y en el relevamiento de los espacios disponibles. “Somos un grupo que sigue creciendo con más emprendedores que se van sumando para colaborar, principalmente referentes de Luján y de organizaciones religiosas o cristianas”, indicó Varela Mazza.

Cómo funciona

A través de peregrina.ar, los usuarios pueden consultar los espacios disponibles, conocer sus precios y reservarlos antes de viajar. El sistema permite realizar el pago anticipadamente y genera un código QR que se presenta al llegar al establecimiento.

El código puede validarse sin conexión a internet. La plataforma, marcan sus creadores, fue diseñada para las “condiciones reales” de un evento masivo, por lo que la falta de señal no afecta el ingreso a los establecimientos. La información se sincroniza automáticamente cuando se recupera la señal.

Además, sostienen que los precios se informan antes de confirmar la compra y que no se aplican cargos adicionales al peregrino. Esperan un gasto promedio diario de $750.000 por persona sumando estacionamiento, estadía y comida.

Peregrina ya está funcionando y reúne actualmente más de 30.000 plazas de estacionamiento y 3000 lugares de camping, según informaron sus creadores

Aunque aspiran a que unas 200.000 personas resuelvan su llegada a Luján con Peregrina, estiman necesitar unas 5000 reservas para recuperar la inversión inicial. La plataforma cobra una comisión a los propietarios de los establecimientos por cada reserva concretada, no por figurar en ella. Si el establecimiento no registra ventas, no paga. Parte de lo recaudado, informaron, se donará a la Iglesia.

Después de Luján, pretenden que la plataforma sirva para peregrinaciones, fiestas patronales de todo el país y también para encuentros religiosos en todo el mundo como jubileos o Jornadas Mundiales de la Juventud para que los peregrinos encuentren todo en “el mismo lugar”.

Además de Varela Mazza, participan Matías Badano, también fundador, oriundo de Luján y CEO de una empresa de biotecnología, que está a cargo de la estrategia; Joaquín Parodi, responsable del desarrollo tecnológico; Milton Kienigiel, a cargo de la experiencia de usuario y soporte informático; Gerónimo Varela Mazza, producto y operaciones, y Emiliano Galeando, responsable del área comercial, los pagos y las operaciones.