Juan Pedro Guarino, uno de los sobreseídos por el crimen, les escribió una carta a los padres de Fernando Báez Sosa

Juan Pedro Guarino es uno de los jóvenes sobreseídos por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020. Fue, también, el primer testigo en declarar en la audiencia número 11, el lunes 16 de enero. Tras las especulaciones por saber cuál sería su postura, antes de ingresar a la audiencia dijo a los medios: “Vengo a ayudar, justicia por Fernando”.

Juan Pedro Guarino yendo a declarar en la audiencia número 11 por el crimen de Fernando Báez Sosa. Diego Izquierdo

Minutos después, ya terminando su declaración, les expresó sus condolencias a los padres de la víctima. “Todos los días desde que pasó me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara”, expresó Guarino. Y, luego, dejó un sobre de papel madera en el lugar.

El sobre contenía una carta para los padres de Fernando, Silvino y Graciela.

“La carta se la intentamos mandar desde hace dos años. Fue después de quedar sobreseído. Él quería brindarle nuestro apoyo y ayuda después de quedar fuera del caso. Intentamos mandársela tratando de no incomodarlos con un vecino que no pudo entregárselas y con otro periodista, pero no pudimos. La única manera era a través de los abogados, pero no nos parecía correcto. El contenido de la carta es para los padres. Mil disculpas.”, dijeron a LA NACION allegados de Juan Pedro.

La carta que Juan Pedro Guarino le dejó a los padres de Fernando Báez Sosa.

Silvino Báez y Graciela Sosa no quisieron recibir la carta, que quedó en poder del equipo de abogados que los acompañan, Fernando Burlando y Fabián Améndola.

Cuando se retiraba del Palacio de Tribunales, Guarino habló con los medios de comunicación y dijo: “Quiero que se hagan cargo de lo que hicieron”, refiriéndose a la condena de los ocho rugbiers.

En su declaración, el joven contó que dentro del boliche, cerca de donde él se encontraba, vio a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli discutiendo con dos o tres chicos. “Después me entero que era porque le habían tirado un vaso”, siguió el testigo, que dijo observar luego cómo sacaron a Thomsen y a los demás acusados del boliche.

“Salgo por decisión propia, salgo más tarde que ellos. Salgo caminando por atrás y veo a mi izquierda que Luciano Pertossi está peleando con otro chico. Llego cuando Luciano ya no se estaba peleando más. Voy a ver cómo estaba él. Lo siento en un banco. Viene Ciro Pertossi. Luego escucho gritos a mi derecha, Luciano y Ciro se levantan y se van, imaginé que iban a pelearse de vuelta, no lo podía creer”, indicó y reveló: “Miro, veo a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso, y después me entero de quién era. Cuando vi eso no lo podía creer, me enojó muchísimo, me fui solo”.

Cuando Burlando lo consultó sobre qué vio, Guarino indicó: “A Máximo al lado de un chico tirado, me imaginé que se estaban peleando”. El testigo sostuvo que luego se retiró del lugar. “¿Por qué no lo podías creer”, preguntó Burlando. “Porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones. Había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar me iba a volver de las vacaciones. Nunca lo pude creer”, respondió Guarino.

“El enojo lo sigo teniendo, tristeza, no poder creerlo. Desde ese día hasta hoy”, respondió cuando Burlando le preguntó hasta cuándo persistió su enojo con los demás y tras consultarle si había ido, la madrugada del homicidio, a comer hamburguesas con los imputados.

Tanto Juan Pedro Guarino (22) como Alejo Milanesi (23), fueron los dos sospechosos sobreseídos del crimen a Fernando. Ambos fueron liberados el mismo día, el 10 de febrero de 2020, casi un mes después del homicidio de Báez Sosa en el exterior del boliche Le Brique, que se produjo la madrugada del 18 de enero de ese año. La Justicia consideró que no había pruebas contra ellos para mantenerlos detenidos. Sin hacer declaraciones, Guarino y Milanesi se retiraron aquella vez del penal de Dolores, cuando tenían 19 y 20 años respectivamente. Salieron de allí junto a quien era su abogado, Tomei, que todavía representa a los ocho imputados y que se los llevó en su camioneta Jeep Grand Cherokee.

