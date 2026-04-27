Malestar de los vecinos de Palermo por la construcción de un estacionamiento subterráneo en plaza Armenia

El anuncio del Gobierno de la Ciudad sobre la construcción de estacionamientos subterráneos en espacios verdes porteños comenzó a generar resistencia vecinal. Uno de los focos del conflicto es la plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo, donde un grupo de residentes inició una campaña para frenar la iniciativa.

“La plaza no se toca” fue una de las tantas consignas que este fin de semana aparecieron pegadas en las rejas del concurrido parque. Ubicado en pleno centro gastronómico del sector conocido como Palermo Soho —entre las calles Armenia, Nicaragua, Malabia y Costa Rica—, el espacio verde suele ser muy concurrido, sobre todo los sábados y domingos, por turistas extranjeros y niños y adultos que viven en la zona.

Malestar de los vecinos de Palermo por la construcción de una cochera subterránea en plaza Armenia. Alessia Maccioni

La oposición se canaliza a través de una recolección de firmas impulsada en la plataforma Change.org bajo el lema “Salvemos Armenia”. Allí, vecinos advierten que la plaza “no es un espacio disponible, sino un equilibrio necesario” en un área que consideran saturada por la actividad comercial y la reducción de lugares para estacionar en la vía pública.

Malestar de los vecinos de Palermo por la construcción de una cochera subterránea en plaza Armenia. @palermo.resiste

Entre los principales cuestionamientos, señalan el posible impacto ambiental de la obra. “Las excavaciones pondrían en riesgo las raíces, la estabilidad y la supervivencia de árboles añosos, como tilos y palmeras”, sostienen. También reclaman la realización de una audiencia pública y advierten que el proyecto “no cuenta con un estudio socioambiental adecuado ni con una evaluación integral de la infraestructura existente”.

A las objeciones ambientales se suman preocupaciones por la seguridad y el uso del espacio. “Me genera inseguridad que haya estructuras subterráneas en un lugar donde juegan cientos de chicos”, dijo a LA NACION Miguel Cruz, vecino del barrio desde hace más de dos décadas.

Malestar de los vecinos de Palermo por la construcción de una cochera subterránea en plaza Armenia. Alessia Maccioni

Malestar de los vecinos de Palermo por la construcción de una cochera subterránea en plaza Armenia. Alessia Maccioni

“Distinto es el caso de la plaza donde hay facultades [la que está frente a las sedes de Medicina y Económicas de la Universidad de Buenos Aires] donde hay jóvenes y adultos”, comparó Cruz, vecino de la zona desde hace más de 20 años.

Malestar de los vecinos de Palermo por la construcción de una cochera subterránea en plaza Armenia. @palermo.resiste

“Rechazamos más autos, más basura y más cemento. Los espacios verdes se cuidan, no se explotan”, resumieron quienes juntan firmas para intentar que la gestión de Jorge Macri dé marcha atrás con esta iniciativa. “Van a sacar la mitad de la plaza. En algún lado van a poner las entradas [para las cocheras]”, opinó Lucía a LA NACION y consideró que para este tipo de proyectos debería haber consulta ciudadana previa.

Una de las mujeres que rubricó la solicitud, y que se identificó como Mónica, sumó: “Protejamos nuestro espacio de trabajo e intercambio cultural como artesanos, cuidemos los espacios de juego de nuestras infancias, el espacio de descanso y ocio de nuestros viejos, de nuestras mascotas, nuestro lugar para encontrarnos con amigos, con vecinos”.

Eliana, otra vecina que firmó, se lamentó: “Si se modifica algo o sacan algún espacio para los chicos, es una pena. Es la plaza más linda de la zona”.

Malestar de los vecinos de Palermo por la construcción de una cochera subterránea en plaza Armenia. @palermo.resiste

Cuántas cocheras se prevén y bajo qué plazas

A través de una resolución firmada el pasado 6 de abril, la Ciudad de Buenos Aires autorizó un llamado a licitación pública para el diseño, la construcción y la explotación de estacionamientos subterráneos en distintos puntos del distrito, en el marco de una concesión de obra pública por 20 años. Según la tasación realizada por el Banco Ciudad, el canon base mensual fue establecido en $95.596.312.

El llamado prevé la intervención en cinco puntos verdes porteños: el espacio Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios; el Parque de Innovación, en Núñez; la plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo; Parque España, en Barracas; y la plaza Noruega, en Belgrano. La licitación surge a partir de una iniciativa privada presentada por la empresa E-ARG SRL. El proyecto fue declarado de interés público por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño.

Malestar de los vecinos de Palermo por la construcción de una cochera subterránea en plaza Armenia. Alessia Maccioni

De acuerdo con las estimaciones iniciales, el conjunto de estacionamientos subterráneos tendrá capacidad para albergar alrededor de 1500 vehículos. La mayoría de los espacios previstos incorporará, además de las cocheras, servicios complementarios como propuestas gastronómicas, áreas de entretenimiento y sectores verdes revalorizados.

LA NACION se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Económico porteño para consultar si hay alguna propuesta o solución ante este reclamo vecinal, pero hasta el momento no hubo una respuesta oficial. Las ofertas de los interesados podrán presentarse hasta el 6 de mayo a las 12.