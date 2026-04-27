Un incendio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA obligó a evacuar el edificio y dejó dos hospitalizados

Un incendio se desató este lunes en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en Santiago del Estero 1029, en el barrio porteño de Constitución. El edificio fue evacuado y dos personas resultaron heridas.

El fuego se inició de forma generalizada en dos contenedores de residuos situados en un pulmón a cielo abierto aproximadamente 10x5 metro del patio interno del establecimiento, según precisaron fuentes policiales a LA NACION.

Incendio en la UBA

Las llamas fueron combatidas inicialmente por trabajadores del establecimiento mediante una red fija contra incendios. Tras el arribo de los Bomberos, las tareas se reforzaron con el despliegue de líneas de 38 y 63,5 milímetros, lo que permitió controlar rápidamente el foco ígneo.

Ante la emergencia, las autoridades universitarias activaron de inmediato el protocolo de evacuación y procedieron a desalojar el edificio de planta baja y cuatro pisos.

En un video difundido en redes, se observaba a estudiantes caminando por un pasillo iluminado por el resplandor del fuego. Otras imágenes mostraban a varios alumnos en las inmediaciones del edificio a la espera de novedades.

El fuego se originó en un contenedor ubicado en un patio interno del establecimiento educativo

Personal del SAME trasladó a dos hombres de 32 y 47 años al Hospital Ramos Mejía por cuadros de inhalación de humo, mientras que un tercer afectado, de 45 años, fue asistido en el lugar.

Desde la Facultad de Ciencias Sociales indicaron a este diario que las actividades, tanto académicas como administrativas, se retomaron a las 13 y que el edificio no sufrió “daños graves”. Asimismo, añadieron que se inició una investigación para determinar las causas del incendio.

“Prender sociales”

El incidente ocurrió días después de las elecciones del centro de estudiantes de la UBA, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales. El foco de las bromas fue la agrupación UES, ganadora de la conducción, cuyo eslogan de campaña rezaba: “Hay que prender Sociales”.

Tras el siniestro, los usuarios de X no tardaron en reaccionar: “Cuando el genio malinterpreta tu deseo”, bromeó una cuenta, mientras que otra señaló con sarcasmo: “Hay que decir todo: la UES sí cumplió con su promesa”. “Cuando me lo dijeron pensé que era una metáfora”, escribió otro usuario.

La UES aventajó por 36% a 23% a La 15 (La Mella y Acción por Sociales), que conducía el centro de estudiantes y controlaba la mayoría del claustro en el consejo directivo de la facultad. En esta sede, Alternativa Académica, la propuesta del reformismo, tuvo el 14 por ciento.

Los comentarios en redes sociales tras el incendio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Los resultados de las elecciones ratificaron el predominio del Frente reformista, formado por radicales, socialistas, sectores peronistas y aliados independientes, que logró el control del claustro en nueve de las 13 facultades. Le arrebató el triunfo en Veterinaria a la izquierda, que profundizó su debacle.

El peronismo se consolidó como segunda fuerza, a partir de la confluencia de La Cámpora y La Mella, la corriente universitaria de Patria Grande que se referencia con Juan Grabois. Sorprendió el leve crecimiento en la Facultad de Derecho, donde la lista La Centeno-Nexo obtuvo el segundo puesto con el 39% y acortó ventajas con los reformistas de Franja Morada-La Nueva Derecho (52%). También reunió más votos en Ingeniería, aunque resignó la mayoría en Ciencias Sociales, en manos de una agrupación peronista no kirchnerista.

En tanto, la apuesta libertaria de Somos Libres retrocedió del tercero al segundo puesto en Ingeniería, respecto de 2024, y no pasó del 6% en Ciencias Económicas y en Medicina.