A través de un comunicado difundido en redes sociales, Juntos por el Cambio respaldó a la diputada provincial Carolina Piparo tras los hechos que ella y su marido protagonizaron en la madrugada del 1º de enero cuando, luego de ser asaltados, terminaron atropellando a unos motociclistas en circunstancias que aún se investigan.

"Juntos por el Cambio rechaza el uso político contra la diputada provincial Carolina Píparo" comienza el comunicado en el que se hace referencia a las repercusiones de ese hecho por el cual hace dos días el marido de la funcionaria, Juan Ignacio Buzali, fue arrestado ya que la fiscalía que investiga las lesiones sufridas por dos jóvenes motociclistas cambió la carátula del caso de lesiones culposas a doble tentativa de homicidio.

"A raíz de los hechos de público conocimiento, desde Juntos por el Cambio queremos expresar nuestro rechazo al uso político que se hizo" se detalla en el comunicado y se advierte: "Entendemos que es la Justicia la que debe pronunciarse acerca del accionar de Buzali, pero bajo ningún punto de vista podemos entender la persecución a Carolina y su familia, cuando fue ella quien sufrió un asalto a punta de pistola por parte de 6 motochorros".

Así, desde el espacio político de la funcionaria, se asegura que "ha habido una utilización de su figura pública" y que se intentó "generar un daño a su imagen a partir de la construcción de un relato perverso, infiriendo barbaridades de carácter personal".

Por último, se destaca: "Lo más grave, es que han puesto a una víctima de un delito grave en el lugar del victimario, dejando un mensaje peligroso de cara a la sociedad".

Las palabras de Piparo

Por su parte, Carolina Piparo también uso sus redes sociales para reforzar la idea de que el hecho que protagonizó junto a su marido, ha sido politizado y enumeró cómo la Justicia encaró la investigación del hecho.

"Si algunos pensaron que politizando una causa me iban a callar, se equivocaron (...) Voy a seguir trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos", comenzó su descargo desde Twitter y apuntó: "Entenderán que estos días son muy difíciles de transitar porque la inseguridad y la ausencia absoluta del Estado volvieron a golpearme a mí y a mi familia (...) Lo que me pasó a mí le sucede a los bonaerenses a toda hora en todos los barrios, y es imposible tapar la inseguridad creciente con politiquería barata y operaciones berretas".

La funcionaria argumentó esos dichos al explicar que para detener a su marido "destinaron un número desproporcionado de efectivos(...), cuando la provincia está desamparada, con escasez de agentes, con miles de delincuentes liberados y otros que entran y salen en un día".

Además, aseguró que tanto ella como Buzali están a "disposición de la Justicia" y volvió a indicar que sobre su persona hay una "persecución política".

Comunicados

Comunicado completo de Juntos por el Cambio

Comunicado completo de Piparo

