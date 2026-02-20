Qué se sabe de la muerte de Sofía Devries: la investigación sobre la fatal excursión de buceo

Sofía Devries, de 23 años, desapareció el lunes mientras realizaba buceo deportivo en el área de Punta Cuevas, a la altura del Parque Submarino HU SHUN YU 809, en Puerto Madryn. La joven participaba de una travesía marítima junto a su novio, Leonardo Alonso, cuando por motivos que todavía se investigan no regresó a la superficie tras la inmersión.

De acuerdo a la información preliminar dada a conocer por la fiscalía a cargo de María Angélica Cárcano, en circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios a la embarcación a la que había llegado a la zona donde se produjo la inmersión.

De acuerdo a lo que publicó el medio local Madryn Ahora, Devries murió por “asfixia por sumersión”, es decir, ahogamiento. Según las primeras informaciones de la investigación, no se detectaron signos de intervención de terceros.

Esta semana se abrió una causa en la Justicia para investigar negligencias o la participación de otras personas en la desaparición de la víctima.

Mientras la investigación está en manos de la Justicia, el jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Wagner, explicó en LN+ que existen varias hipótesis: “Podría haber tenido una crisis o un ataque de pánico. Su pareja de buceo llegó a la superficie e informó a los instructores, quienes intentaron hacer maniobras de búsqueda sin poder encontrarla”.

El funcionario insistió en que solo se podrá determinar lo ocurrido con hallazgos y peritajes: “Hay un montón de hipótesis, se puede saber encontrando y peritando”.

En el operativo intervinieron un nadador de rescate, un guardacostas con personal especializado y buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la PNA en Puerto Madryn. A los esfuerzos de la Prefectura se sumó el apoyo de la Armada Argentina, que puso a disposición un avión P-3C Orion para colaborar con las tareas aéreas.

La joven de 23 años era oriunda de Villa Ballester, partido bonaerense de San Martín. Tal como publicó LA NACION, había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja con el objetivo de avanzar en una certificación de buceo, actividad que formaba parte de sus intereses personales.

Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), también se desempeñaba como creadora de contenido en redes sociales, donde compartía experiencias vinculadas a viajes y estilo de vida. Su entorno la describió como entusiasta y comprometida con proyectos vinculados al ambiente.