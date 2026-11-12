La Anmat prohibió cuatro productos y medicamentos por riesgos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso cuatro prohibiciones que alcanzan a medicamentos y productos de uso sanitario por distintas irregularidades.

Las medidas, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, comprenden un aceite de cannabis comercializado sin autorización, una presentación falsificada de una toxina botulínica, un alcohol etílico que no cuenta con registro sanitario y todas las especialidades medicinales que contienen monosialogangliósidos (GM1) como principio activo.

Las decisiones fueron adoptadas a partir de investigaciones del organismo y evaluaciones sobre la seguridad de los productos. Entre los motivos se encuentran la falta de registros y habilitaciones, la imposibilidad de garantizar las condiciones de fabricación y composición de algunos artículos, y la detección de riesgos asociados a un principio activo utilizado en tratamientos neurológicos.

Canna Oil

Mediante la Disposición 7206/2026, la Anmat prohibió el uso, la comercialización en plataformas de venta electrónica y la distribución en todo el país de los productos identificados como Canna Oil, indicados para uso en medicina humana, hasta tanto obtengan la correspondiente autorización sanitaria.

La investigación comenzó a partir de una denuncia recibida a través de la página oficial del organismo. En ella se advertía sobre la comercialización de un aceite de cannabis promocionado mediante folletos publicitarios que le atribuían propiedades para tratar distintas enfermedades, entre ellas dolores crónicos, fibromialgia, cáncer, epilepsia, VIH, Alzheimer, Parkinson y autismo.

La Anmat un aceite de cannabis. Tinnakorn Jorruang - iStockphoto

La firma también ofrecía productos en presentaciones de goteros y cremas a través de su página web, con indicaciones para el insomnio, la neuropatía, la epilepsia, la depresión, la diabetes, el lupus, la artritis, la artrosis y la reducción de la ansiedad, entre otras afecciones.

La Dirección de Gestión de Información Técnica informó que no existía la inscripción de Canna Oil en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) ni habilitaciones ante la Anmat de los establecimientos identificados como Canna Oil y/o Pura Sanación.

El organismo señaló que aunque los productos podrían encuadrarse dentro de la normativa que regula los preparados vegetales a base de cannabis destinados al uso medicinal, no estaban registrados. Además, se desconocían sus condiciones de fabricación y su composición real, y eran elaborados por un establecimiento no habilitado por la autoridad sanitaria.

Por estos motivos, la Anmat consideró que representaban un riesgo para la salud de los potenciales pacientes y dispuso la prohibición.

Dysport 500

Otra de las medidas alcanzó a Dysport 500 IPSEN, un producto que contiene toxina botulínica tipo A: el botox. A través de la Disposición 7207/2026, la Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de una presentación identificada como falsificada. La medida comprende específicamente el lote P081932, con fecha de vencimiento en junio de 2029.

Las actuaciones comenzaron a partir de una denuncia de Galderma Argentina S.A., titular del producto, que informó sobre una oferta de venta irregular. La empresa adquirió una unidad y constató que presentaba características incompatibles con el medicamento original.

La Anmat prohibió un botox Olena Yakobchuk - Shutterstock

Entre las irregularidades detectadas, el estuche estaba rotulado exclusivamente en inglés, no tenía el logotipo de la firma y carecía de información de trazabilidad.

La Anmat recordó que los productos que contienen toxina botulínica tipo A deben contar con un soporte de trazabilidad con la información requerida por la normativa vigente.

El organismo advirtió que no era posible garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Por esa razón, resolvió prohibir su circulación en el país y dispuso comunicar la medida a las autoridades sanitarias y ampliar la denuncia penal presentada.

Fresh&Clean

La Disposición 7249/2026 estableció la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el país de todos los lotes del producto Fresh&Clean, rotulado como alcohol etílico de uso profesional y categoría desinfectante, con una graduación alcohólica de 96%.

El producto era elaborado por la firma FANC S.A., con domicilio declarado en la localidad bonaerense de San Martín.

La investigación se inició a partir de una consulta sobre la legitimidad del artículo. En el marco de las actuaciones, la Anmat citó a la empresa para que reconociera el producto. La firma dijo que el producto era propio, aunque señalaron que no habían consultado su elaboración y comercialización con el director técnico.

El organismo constató que el alcohol no contaba con registro sanitario. A raíz de estas irregularidades, la Anmat prohibió todos los lotes del producto y ordenó expresamente su retiro del mercado.

Medicamentos con GM1

La cuarta medida, establecida mediante la Disposición 7250/2026, alcanzó a todas las especialidades medicinales que contienen monosialogangliósidos (GM1) como principio activo. La Anmat prohibió su uso y comercialización en el territorio nacional y canceló las autorizaciones de comercialización y las inscripciones correspondientes.

Los monosialogangliósidos son sustancias de origen animal, habitualmente obtenidas de extractos de corteza cerebral porcina o bovina, que se utilizan como neurotróficos y neuroprotectores. Entre sus indicaciones terapéuticas se encontraban las neuropatías periféricas de distintas causas, las lesiones cerebrovasculares y los traumatismos raquimedulares.

La decisión se tomó luego de una evaluación farmacológica y de una revisión de la evidencia científica. Según el análisis incorporado a la disposición, no se encontró evidencia concluyente que demostrara un beneficio clínico real para el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo.

El organismo advirtió sobre el principio activo: al tratarse de sustancias complejas de origen animal, pueden desencadenar una respuesta inmunológica contra el propio organismo. Según el informe técnico, esa reacción puede provocar el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica que afecta los nervios periféricos.

A partir de la falta de eficacia clínica demostrada y de las advertencias de seguridad, el organismo concluyó que la relación entre riesgos y beneficios era desfavorable.

La disposición estableció que los laboratorios titulares de los certificados alcanzados deberán retirar del mercado todas las unidades en un plazo de 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la medida.