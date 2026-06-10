La Anmat prohibió una serie de maquillajes infantiles por irregularidades y riesgos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió una serie de productos cosméticos destinados al consumo de niños y adolescentes por considerar que no estaban debidamente registrados y que podían representar riesgos para la salud de los usuarios.

A través de las Disposiciones 3435/2026 y 3524/2026, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo público prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los artículos que se comercializaban en distintos comercios de la ciudad de Buenos Aires.

Mediante la Disposición 3435/2026, la Anmat informó que los productos cuestionados se encuentran rotulados como “Mocmallure”, “Youmi”, “Romantic Queen”, “Gagk”, “Pola Ayir” y “Mini Tango Beauty”. La prohibición se debe a que no presentan inscripción sanitaria ante las autoridades, por lo que son considerados productos cosméticos ilegítimos.

Los artículos incluyen labiales con formas especiales Anmat

Entre los artículos se encuentran un labial “Shine lip gloss” con un llavero; una paleta de rubor “Blusher lucky” con seis tonos con forma de oso en su exterior y origen en China; otro labial en forma de cupcake con cara de Hello Kitty; un polvo iluminador, entre otros.

“Consultada la base de datos de cosméticos inscriptos ante esta ANMAT, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos”, expresaron desde el organismo.

En este sentido, indicaron que no es posible garantizar que los artículos se hayan elaborado “bajo condiciones sanitarias pertinentes” y con ingredientes permitidos por la normativa vigente, por lo que pueden resultar perjudiciales para la salud. Al mismo tiempo, tampoco se puede comprobar que hayan ingresado al país a través de un importador habilitado por la vía legal.

Además, había mascarillas y rubores Anmat

Lo mismo ocurre —tal como consignó la Disposición 3524/2026— con otros productos. La mascarilla facial “Mouse”; un pack de toallas húmedas mini con temática de capybara; un rubor “blusher love”; un labial “lip gloss unicorn”; otro labial “lip balm long-lasting waterproof labubu”; y un set de labiales color “changing lipstick strawberry sweet”.

Medicamento falsificado

Con la firma de Luis Eduardo Fontana, titular del organismo nacional, la Anmat también avanzó con la restricción para la venta de un medicamento que contiene morfina. A través de la Disposición 3483/2026, y tras una denuncia sobre la supuesta ilegitimidad del fármaco “Oramorph 2 MG/ML Solución oral”, se formalizó el caso.

El producto habría sido comprado en una farmacia en la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, sin la factura correspondiente. Luego de que la paciente no obtuviera el efecto terapéutico esperado y una médica remitiera la unidad para su análisis, se procedió a una investigación de las autoridades, que determinaron que el producto correspondía a “una presentación que no se comercializa en la República Argentina”.

“Se trata de un producto falsificado del que se desconoce su origen, y por lo tanto su composición, calidad, seguridad y eficacia, lo que representa riesgo para la salud de la población", expresaron en la disposición.