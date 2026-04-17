La Anmat prohibió una serie de productos cosméticos infantiles por irregularidades

A través de la Disposición 1860/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el país de diversos productos cosméticos infantiles debido a una serie de irregularidades.

En este sentido, la entidad a cargo de Luis Eduardo Fontana indicó que los productos retirados del mercado “en todas sus presentaciones y contenidos netos hasta tanto se encuentren debidamente regularizados” son:

Labial lip balm con forma de dona y cara de unicornio marca “ POLA AYIR ”, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

”, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Labial lip gloss TASTY “RAINBOW SUGAR” marca “ MAGIC YOUR LIFE ”, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

”, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Labial lip gloss con aplicador y llavero de STITCH marca “ RPK ”, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

”, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Labial lip balm Glossy moisturizing con muñeco de capibara en la tapa marca “ RPK ”, fecha de vencimiento 02/2029, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado

”, fecha de vencimiento 02/2029, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado Labial lip balm Strawberry moisturizing con forma de frutilla marca “ FAVOR BEAUTY ”, fecha de vencimiento 06/2030, made in P.R.C., sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

”, fecha de vencimiento 06/2030, made in P.R.C., sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Paleta de sombras para ojos con dibujo de Hello Kitty marca “FAVOR BEAUTY”, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

A su vez, la Anmat determinó que la medida se tomó “a fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”.

La entidad también remarcó que los productos “no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación".

Un antecedente reciente

El mes pasado, la Anmat prohibió, mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, la elaboración y venta en todo el país de productos cosméticos y un repelente contra insectos de una reconocida marca por carecer de registros sanitarios.

Mediante la Disposición 1476/2026, el ente prohibió el uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto repelente de insectos de la marca OFF! con inscripciones íntegramente en idioma chino por carecer de inscripción sanitaria ante la administración.

Un repelente fue retirado del mercado durante marzo por una Disposición de la Anmat Soledad Aznarez

Según indicó, el producto fue encontrado en un local comercial de la provincia de Buenos Aires y, ante sospechas de irregularidades, se consultó en la base de datos cosméticos sobre el artículo. Al no hallar registros, el organismo le solicitó información a la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., como titular de la marca, y expresó que no participó en su elaboración.