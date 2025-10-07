La Anmat suspendió las actividades productivas de un laboratorio por fabricar especialidades medicinales para una firma inhibida

A través de la Disposición 7355/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) suspendió preventivamente las actividades productivas de la firma Laboratorios Polybius, radicada en Santa Fe. Según indicó la entidad, se encontraba registrada como elaboradora de especialidades medicinales para un laboratorio que fue inhibido semanas atrás.

“Inhíbanse preventivamente las actividades productivas de la firma Laboratorios Polybius, de la calle Santa Fe 4126, Rosario, provincia de Santa Fe”, estableció la administración en el documento que lleva la firma de Nélida Agustina Bisio, su titular. El laboratorio se encontraba habilitado como “elaborador de especialidades medicinales bajo al forma farmacéutica de inyectables de gran volumen con autoclavado final”.

El Ministerio de Salud provincial llevó adelante una inspección de oficio en la sede de Laboratorios Polybius porque, semanas atrás, por medio de la Disposición 6199/25, se inhibieron preventivamente a P.L. Rivero y CIA S.A., y la firma estaba registrada como elaboradora de especialidades medicinales para el laboratorio inhibido.

“Durante la inspección realizada, y conforme consta en el acta correspondiente, la firma reconoció que los lotes 70413108 y 70416108 del producto Solución Isotónica de Cloruro de Sodio por 500ml, Certificado N° 39.014, habían sido elaborados en la planta durante el mes de diciembre del 2024″, declaró la Anmat.

En este sentido, la administración sostuvo que, si bien las condiciones de higiene, iluminación y ventilación son “buenas”, las calificaciones de las áreas de encuentran vencidas.

En esta línea, justificó: “El establecimiento debe contar con un sistema documentado que garantice la detección, evaluación, investigación y revisión sistemática de cualquier defecto potencial de calidad, así como la ejecución de retiros rápidos y eficaces del mercado, cuando corresponda. Estas actividades deben sustentarse en principios de gestión del riesgo, con trazabilidad integral y capacidad de respuesta inmediata para proteger la salud pública”.

Tal como informó LA NACION, la Anmat suspendió preventivamente a finales de agosto la actividad de Laboratorios Rivero, una empresa con casi un siglo de historia y sedes en la ciudad de Buenos Aires y Junín, tras detectar fallas en la producción de soluciones parenterales (líquidos estériles). El caso que desató la medida fue un desvío de calidad en sachets de solución fisiológica que perdían contenido, lo que motivó la inmediata prohibición de su uso y comercialización.

La medida contra Polybius implica la séptima suspensión a un laboratorio en alrededor de un mes: a principios de septiembre, la Anmat inhibió las actividades productivas de Sant Gall Friburg por “implicar un riesgo para la salud pública” y advirtió que la normativa regirá hasta que “se subsanen las observaciones sobre buenas prácticas de fabricación”.