El secretario de Turismo habla del nivel de reservas, el riesgo de las fiestas en chacras y los beneficios para extranjeros

En el primer trimestre de 2025, cerca del 70% de los turistas que visitaron Punta del Este fueron argentinos, estiman las autoridades municipales de Maldonado. Hablan de un total aproximado de 300.000 visitantes argentinos, un número que marcó una recuperación respecto de los años anteriores. “Fue una temporada explosiva”, describió el director de turismo departamental, Edgar Silveira.

“Para este verano, las reservas ya concretadas nos dan la idea de que el índice de ocupación será igual o mejor que el de la temporada anterior. Nosotros esperamos que sea mejor”, afirmó el funcionario, desde el stand que dispuso Maldonado en La Rural, durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), celebrada esta semana.

Para las autoridades esteñas, la masividad argentina en sus playas, bares y restaurantes es una bendición, y, al mismo tiempo, representa un desafío. El verano pasado, ante la avalancha de turistas argentinos en la primera semana de enero, hubo servicios que colapsaron. La circulación en las calles y avenidas principales se movían a paso de hombre en las horas pico. “Lo más importante, lo que nos desvela, es tratar de desestacionalizar la temporada”, dice Silveira a LA NACION.

Para Silveira, la importancia de los turistas argentinos en Punta del Este no radica únicamente en su masividad, sino en su cantidad de días promedio de estadía

El funcionario habló también de otros desafíos que plantea la temporada, como la nueva modalidad de fiestas multitudinarias en chacras alejadas de Punta del Este, y las medidas que desde el Gobierno piensan tomar para evitar riesgos. Detalló también los precios de la temporada, los beneficios que planean otorgarle a los extranjeros, y destacó también la alerta que despertó la inestabilidad cambiaria argentina del último mes.

“Realmente estuvimos un poco preocupados con la suba del dólar y los movimientos que hubo a nivel de la economía en la Argentina. En los momentos de más suba del dólar, se frenaron un poco las confirmaciones de reservas, pero después volvieron. Y no hubo baja de reservas, para nosotros eso es importante”, subrayó.

—¿Cuánto le saldrá a un argentino ir a Punta del Este este verano?

—La sugerencia que hicimos nosotros fue que se mantengan los precios de los alquileres. En su mayoría, los propietarios han acatado, entonces se mantienen los mismos precios que el año pasado. Tampoco ha habido variaciones en cuanto a los costos para visitantes argentinos en gastronomía y transporte. Son los mismos precios que el año pasado. No ha habido variación más allá del ajuste de inflación. Como siempre decimos, hay una Punta del Este para todos los bolsillos.

Playa La Posta del Cangrejo, La Barra, verano 2024-2025 Natalia Ayala

—¿De qué abanico de precios estamos hablando?

—En Punta del Este hay de todo. Entre lo más barato podés encontrar un cubierto de US$25 o US$30 por persona, con plato, poste y gaseosa, en un restaurante en pleno centro, cerca del puerto. Tenés en la península una parrilla completa, con tenedor libre de carnes y de platos fríos, por menos de US$40, con refresco incluido. Y en el otro extremo llegamos a un restaurante en una bodega, donde la mesa para cuatro personas puede estar a US$500.

—¿Y en hospedajes?

—Bueno, obviamente en los hospedajes hay bastante variedad, depende de la calidad y el tipo de hospedaje y la disponibilidad que tenga, pero pueden ir aproximadamente desde los US$180 por día en adelante. El alquiler de una casa en un complejo tipo resort puede llegar a costar US$1000 la noche. En las primeras dos semanas de la temporada, los precios son más altos. Después podemos conseguir algún precio más económico en febrero, donde generalmente baja la cantidad de público. Podemos encontrar inclusive algunos hoteles de tres, cuatro estrellas a US$100 la noche, o menos.

Transito en ruta 10, La Barra, verano 2024-2025 Natalia Ayala

—El año pasado ustedes ofrecían beneficios para los pagos de servicios turísticos con tarjetas de crédito extranjeras, ¿qué políticas van a tener este año durante la temporada?

—El año pasado teníamos el 20% de descuento para gastos de tarjetas extranjeras en gastronomía y hotelería, y este año vamos a volver a tener una cifra similar, seguramente del 18%. Hoy hablamos con el secretario de turismo, y nos confirmó que el proyecto ya está en Economía. Seguramente el decreto se firme en el correr de la próxima semana.

Ha sido realmente un logro poder replicar la medida. Nos parece importante llevar adelante este tipo de posibilidades, que van a contrarrestar un poco los problemas que pueda tener el argentino con el tema de la variación del dólar, etcétera, etcétera. Queríamos volver a dar este beneficio para poder estar acordes y que cada vez puedan venir más.

—Dentro de lo que es el turismo de temporada de verano en Maldonado, ¿qué rol cumplen los argentinos?

—Importantísimo. Sin dudas, el porcentaje más grande de turistas es de origen argentino. Los brasileños van principalmente en la primera semana, tienen un buen nivel de gasto; los paraguayos son los que más gastan de todos. Pero los argentinos son los que más tiempo de estadía tienen. El promedio de días que se quedan los argentinos es de 9 días y medio. Y los lugares donde más eligen quedarse dentro de Uruguay son Punta del Este y Piriápolis.

Playa La Desembocadura de la Barra, verano 2024-2025 Natalia Ayala

—En Punta del Este existe el problema, por así decirlo, de que se acumulan muchos turistas durante los últimos días de diciembre y la primera semana de enero, y luego el turismo baja precipitadamente. ¿Es un tema que les preocupa, que intentan de solucionar?

—Sí. Lo más importante, lo que nos desvela, es tratar de desestacionalizar la temporada. Por eso tratamos de generar más eventos fuera de las primeras dos semanas de enero, básicamente. Tratamos de no autorizar algunos de los eventos de esa semana o de conversar con los organizadores para ofrecerles otras fechas. Conversamos con los organizadores, muchas veces lo logramos, muchas veces no, pero tratamos de encontrar un punto medio para que todo pueda transcurrir de la mejor manera. Obviamente algunos eventos no tienen más remedio que hacerse en los primeros días de enero por la importancia del evento, porque su público está en esas dos semanas. Pero bueno, tratamos generalmente de armar una grilla que sea complementaria, con eventos, la mayoría musicales, organizados desde el departamento. Eso es lo que nos permite poder brindar una mejor atención, ya que necesitamos una gran cantidad de inspectores de tránsito, de infraestructura, para cuidar que todo se desarrolle sin problema, que los eventos sean un éxito.

En los últimos años, la noche de Punta del Este ha cambiado; salió de los centros urbanos y se instaló mayormente en chacras alejadas Natalia Ayala

—También te quería consultar por el tema de las fiestas. En los últimos años, la noche de los más chicos dejó de estar en boliches y en zonas céntricas, y se trasladó, en formato de fiestas multitudinarias, a chacras o terrenos lejanos, a los que se accede haciendo muchos kilómetros por la ruta. Entonces, tenés el riesgo de que la gente maneje por la ruta bajo el efecto del alcohol o de alguna droga. ¿Este es un tema que les preocupa?

—Se habla del tema, se intensifican los controles y, sobre todo, la difusión de la prevención, dejar bien claro que en Punta del Este la tolerancia es cero en cuanto al nivel de alcohol en sangre. Los procedimientos se hacen casi todos los días y detectan alcohol. En algunos controles también se miden las drogas, porque también es ilegal manejar bajo el efecto de drogas. Tratamos de entre todos, públicos y privados, de generar una mejor situación para que se desarrollen los eventos, ya que sabemos que es mucha la cantidad de gente que nos visita, y se nos saturan algunos servicios. Por eso es que tratamos de, con inteligencia, generar esa articulación entre los organizadores y los públicos.

—¿En cuanto a la saturación de calles durante los primeros días de la temporada, ¿existe algún proyecto para mejorarlo?

—Va a haber un cambio importante en la circulación de Punta del Este. Nuestro equipo de movilidad encontró que quedaba mucha gente trancada en Punta del Este; era muy complicado salir. Entonces se va a flechar la calle 24. Esta calle, que es una de las vías que generalmente eran de ingreso a Punta del Este, ahora la vamos a dejar solamente para el egreso. Entonces eso va a permitir que sea más fácil la salida de Punta del Este. También se cambió la fecha de la clásica maratón de San Fernando, que siempre era en la primera semana de enero. Este año va a ser el 10 de enero. La carrera trancaba un poco toda la operativa de tránsito; recibimos muchas quejas. La corrimos por lo menos una semana para que obstaculice lo menos posible.

Mahalo Resto, ruta 10, La Barra, verano 2024-2025 Natalia Ayala

—¿Cómo ven la temporada que viene en términos de ocupación?

—Nosotros estamos trabajando realmente con mucha expectativa. Hemos preparado nuestro departamento para poder recibirlos como todos los años. El nivel de reservas que hay a esta altura del año hace suponer que va a ser una buena temporada, con una buena afluencia de público argentino. Los niveles de alquileres concretados todavía no han llegado al 40% a esta altura del año. Pero, comparado con esta misma época en años anteriores, este número hace esperar que vamos a tener un buen nivel de ocupación. El año pasado, en esta época, estábamos bajo aproximadamente un 30% de las reservas ya concretadas. Particularmente las reservas de hoteles ya están en un 75% para la primera semana de enero. La primera línea de casas y departamentos es siempre lo primero que se alquila. Por eso los alquileres más caros son los que ya, a esta época del año, se han definido. Eso nos pone realmente muy contentos. Hay una cantidad, obviamente, de hotelería y de viviendas particulares que son las que más demoran, principalmente por el tema de las plataformas digitales. Hay muchos propietarios que no cierran los negocios hasta el último momento, porque están expectantes con el tema del precio y van teniendo diferentes tipos de ofertas a través de las plataformas de alquiler.

—¿Afecta la incertidumbre económica argentina, las elecciones legislativas?

—Realmente estuvimos un poco preocupados con la suba del dólar y los movimientos que hubo a nivel de la economía en Argentina. Sí es verdad que, en los momentos de más suba del dólar, se frenaron un poco las confirmaciones de reservas, pero después volvieron. Y no hubo baja de reservas, para nosotros eso es importante. Nos da la idea de que se va a mantener el índice de ocupación que esperábamos, que por lo menos va a ser igual o mejor que la del verano anterior. Esperamos que sea mejor.