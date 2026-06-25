La Argentina pierde terreno en un ranking mundial de universidades: sus investigaciones tienen menor impacto, afirman los evaluadores

América Latina pierde terreno en el mapa global de la educación superior: mientras algunas universidades logran sostener su posición, la región en su conjunto queda rezagada frente al avance de las potencias del Norte Global y el crecimiento acelerado de Asia. Así lo mostraron los resultados de los Sustainability Impact Ratings 2026, anteriormente conocidos como THE Impact Rankings, que evalúan a las instituciones de educación superior en función de su compromiso y contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Para participar en la clasificación general, una universidad debe proporcionar datos sobre estas 17 variables y al menos otros tres objetivos de su elección en los que considere que su establecimiento se destaca. La puntuación final se calcula combinando su desempeño en los objetivos de la ONU con los otros tres.

En los resultados de 2026 hay tres universidades argentinas en la tabla global. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) continúa siendo la institución de referencia del país, ubicándose en el rango 401-600 en la clasificación general. Le siguen la Universidad Nacional de Tucumán, situada en la banda 801-1000, y la Pontificia Universidad Católica de Argentina (UCA), que se posiciona en el rango 1001-1500.La Universidad de Buenos Aires (UBA) continúa ausente de estos rankings ya que desde hace varios años ha optado por no presentarse a estas evaluaciones.

Al comparar este desempeño con el año anterior, se percibe un estancamiento. Ya en 2025, el informe advertía que las universidades latinoamericanas estaban “bastante rezagadas en la carrera global hacia la sostenibilidad”. Un factor determinante que explica esta dificultad para escalar posiciones es el financiamiento. Los organizadores de las mediciones han señalado que los problemas presupuestarios en la Argentina se traducen en una menor relevancia de las investigaciones académicas; aunque las casas de estudio mantienen su prestigio, han perdido protagonismo en la producción de documentos científicos de alto impacto.

América Latina: una región fuera del Top 100

La situación de Argentina se refleja en el resto de la región. Por segundo año consecutivo, ninguna universidad de América Latina logró ingresar al top 100 global. El Tecnológico de Monterrey (México) lidera la región, pero se encuentra en la banda de las 101-200 universidades mejor rankeadas del mundo.

A nivel global, los Sustainability Impact Ratings 2026 han coronado a la Universidad de Manchester (Reino Unido) como la número uno del mundo, recuperando un título que ya había ostentado en 2021. En segundo lugar se ubica la Universidad Griffith (Australia), mientras que la Universidad de Western Sydney (Australia) descendió al tercer puesto tras haber liderado el ranking durante cuatro años consecutivos.

El Top 10 Global de 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

University of Manchester (Reino Unido).

(Reino Unido). Griffith University (Australia).

(Australia). Western Sydney University (Australia).

(Australia). Queen’s University (Canadá).

(Canadá). Universiti Sains Malaysia (Malasia).

(Malasia). Hanyang University (Corea del Sur).

(Corea del Sur). Hokkaido University (Japón) y Universiti Kebangsaan Malaysia (Malasia).

(Japón) y (Malasia). Institut Agro (Francia).

(Francia). National Taiwan University (Taiwán) y University of Alberta (Canadá).

Asia se ha consolidado como la gran protagonista de este año, más de la mitad de las universidades clasificadas en el ranking global son de ese continente. De hecho, cinco de las diez mejores instituciones del mundo son asiáticas, con Malasia a la cabeza de este crecimiento regional.

“Resulta especialmente emocionante apreciar la enorme diversidad de historias de éxito en lo que respecta al impacto social y económico: este sistema de clasificación demuestra que la excelencia se manifiesta en múltiples formas, tamaños y contextos, y no proviene únicamente de las universidades tradicionalmente dominantes del Norte Global. Existen ejemplos de excelencia en todo el planeta, con casos de éxito notables que abundan en todas las regiones del mundo”, apuntó Phil Baty, director de asuntos globales de THE.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU