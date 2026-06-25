La Argentina pierde terreno en un ranking mundial de universidades: sus investigaciones tienen menor impacto, afirman los evaluadores
Así lo muestran los resultados de los Sustainability Impact Ratings 2026, que evalúan a las casas de altos estudios en función de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
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América Latina pierde terreno en el mapa global de la educación superior: mientras algunas universidades logran sostener su posición, la región en su conjunto queda rezagada frente al avance de las potencias del Norte Global y el crecimiento acelerado de Asia. Así lo mostraron los resultados de los Sustainability Impact Ratings 2026, anteriormente conocidos como THE Impact Rankings, que evalúan a las instituciones de educación superior en función de su compromiso y contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Para participar en la clasificación general, una universidad debe proporcionar datos sobre estas 17 variables y al menos otros tres objetivos de su elección en los que considere que su establecimiento se destaca. La puntuación final se calcula combinando su desempeño en los objetivos de la ONU con los otros tres.
En los resultados de 2026 hay tres universidades argentinas en la tabla global. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) continúa siendo la institución de referencia del país, ubicándose en el rango 401-600 en la clasificación general. Le siguen la Universidad Nacional de Tucumán, situada en la banda 801-1000, y la Pontificia Universidad Católica de Argentina (UCA), que se posiciona en el rango 1001-1500.La Universidad de Buenos Aires (UBA) continúa ausente de estos rankings ya que desde hace varios años ha optado por no presentarse a estas evaluaciones.
Al comparar este desempeño con el año anterior, se percibe un estancamiento. Ya en 2025, el informe advertía que las universidades latinoamericanas estaban “bastante rezagadas en la carrera global hacia la sostenibilidad”. Un factor determinante que explica esta dificultad para escalar posiciones es el financiamiento. Los organizadores de las mediciones han señalado que los problemas presupuestarios en la Argentina se traducen en una menor relevancia de las investigaciones académicas; aunque las casas de estudio mantienen su prestigio, han perdido protagonismo en la producción de documentos científicos de alto impacto.
América Latina: una región fuera del Top 100
La situación de Argentina se refleja en el resto de la región. Por segundo año consecutivo, ninguna universidad de América Latina logró ingresar al top 100 global. El Tecnológico de Monterrey (México) lidera la región, pero se encuentra en la banda de las 101-200 universidades mejor rankeadas del mundo.
A nivel global, los Sustainability Impact Ratings 2026 han coronado a la Universidad de Manchester (Reino Unido) como la número uno del mundo, recuperando un título que ya había ostentado en 2021. En segundo lugar se ubica la Universidad Griffith (Australia), mientras que la Universidad de Western Sydney (Australia) descendió al tercer puesto tras haber liderado el ranking durante cuatro años consecutivos.
El Top 10 Global de 2026 quedó conformado de la siguiente manera:
- University of Manchester (Reino Unido).
- Griffith University (Australia).
- Western Sydney University (Australia).
- Queen’s University (Canadá).
- Universiti Sains Malaysia (Malasia).
- Hanyang University (Corea del Sur).
- Hokkaido University (Japón) y Universiti Kebangsaan Malaysia (Malasia).
- Institut Agro (Francia).
- National Taiwan University (Taiwán) y University of Alberta (Canadá).
Asia se ha consolidado como la gran protagonista de este año, más de la mitad de las universidades clasificadas en el ranking global son de ese continente. De hecho, cinco de las diez mejores instituciones del mundo son asiáticas, con Malasia a la cabeza de este crecimiento regional.
“Resulta especialmente emocionante apreciar la enorme diversidad de historias de éxito en lo que respecta al impacto social y económico: este sistema de clasificación demuestra que la excelencia se manifiesta en múltiples formas, tamaños y contextos, y no proviene únicamente de las universidades tradicionalmente dominantes del Norte Global. Existen ejemplos de excelencia en todo el planeta, con casos de éxito notables que abundan en todas las regiones del mundo”, apuntó Phil Baty, director de asuntos globales de THE.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
- 1. Fin de la pobreza: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
- 2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible.
- 3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades.
- 4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.
- 5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
- 6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
- 7. Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
- 8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente.
- 9. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
- 10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países.
- 11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- 12. Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- 13. Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
- 14. Vida submarina: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.
- 15. Vida de ecosistemas terrestres: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de diversidad biológica.
- 16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.
- 17. Alianzas para lograr los objetivos: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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