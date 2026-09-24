La Armada dio un duro pronóstico en la búsqueda de los kayakistas: “Las posibilidades de encontrarlos son prácticamente nulas”

La Armada Argentina brindó nuevos detalles sobre el operativo de búsqueda para encontrar a dos kayakistas de 43 y 64 años que desaparecieron el lunes pasado frente a las costas de Santa Teresita. Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas dificultan el proceso y que, estadísticamente, no es probable encontrarlos con vida.

“Por tablas que nosotros tenemos de búsqueda y rescate, las posibilidades de sobrevida ya son prácticamente nulas”, indicó el comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, sobre el escenario del rescate.

Esta evaluación considera las condiciones climáticas adversas en la zona, donde se registran vientos superiores a los 20 nudos y ráfagas que bordearon los 60 kilómetros por hora, de acuerdo con lo que sostuvo el contraalmirante durante una conferencia de prensa realizada para informar sobre el avance en el caso.

El operativo continúa en condiciones climáticas adversas

“Que haya esa intensidad de viento genera una altura de ola que hace muy difícil detectar un punto a flote en el mar. Los radares se saturan de falsos contactos porque son los rebotes sobre la ola”, explicó Pérez Kühn sobre las dificultades técnicas que enfrentan las cuadrillas sobre el agua.

En ese sentido, agregó: “Estamos hablando acá de una persona que está sobresaliendo del agua a lo sumo medio metro o 70 centímetros. Estamos teniendo altura de ola de 1 metro y medio a 2 metros”.

La búsqueda

Tal como informó LA NACION, la emergencia comenzó durante la mañana del pasado lunes, alrededor de las 8.30. A pesar de que se habían presentado en la dependencia local de la fuerza y habían recibido la advertencia sobre la alerta meteorológica vigente, los dos hombres decidieron salir a andar en kayak.

Prefectura mantiene el operativo pese a las condiciones climáticas y las complicaciones que conllevan

Dos horas más tarde, uno de ellos llamó por teléfono para pedir auxilio. El hombre informó que se encontraba a la altura de la calle 29, a unas dos millas náuticas de la costa —más de tres kilómetros mar adentro—, imposibilitado de volver a tierra firme por sus propios medios.

Frente al llamado, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda y enviaron de inmediato una embarcación de superficie, junto con un avión desplegado desde la Estación Aérea de San Fernando para realizar patrullajes aéreos en condiciones de lloviznas y techos bajos.

Con el transcurso de las horas, la fuerza sumó al guardacostas GC-26 Thompson, que zarpó desde Mar del Plata, y al patrullero Storni, que largó sus embarcaciones en un área de rastrillaje en constante expansión. Además, el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo solicitó la colaboración de los buques pesqueros que navegaban en el sector.

El operativo aéreo de Prefectura

De forma paralela, las patrullas terrestres recorrieron a pie sobre la franja costera de Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó y las inmediaciones del arroyo San Clemente. El operativo busca dar con un kayak modelo Karku de color verde y otro modelo Escualo color turquesa. Los familiares difundieron las características de las embarcaciones en redes sociales y pidieron que cualquier dato sea aportado a la línea 106 de la Prefectura.