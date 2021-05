La triste historia de Lara, la chica de 22 años que murió de Covid esperando una cama

“La gente no entra en razón de lo que está sucediendo. Muchos dicen que todo esto [la enfermedad] es mentira”, expresó Alejandro Arreguiz, papá de Lara, la joven cuya imagen, recostada sobre el suelo de un hospital de Santa Fe, se viralizó tras conocerse que murió de Covid-19.

Lara Arreguiz tenía 22 años y su caso, más allá de que poseía una enfermedad preexistente, diabetes, demuestra cómo la pandemia golpea por su virulencia a las personas y a los sistemas de salud. Y eso es lo que su padres, Alejandro y Claudia Sánchez, quisieron expresar al ser consultados por diferentes medios acerca de lo ocurrido.

JOVEN ESTUDIANTE DE 22 AÑOS CUYO FALLECIMIENTO CONMUEVE A SANTA FE twitter

Lara abrazando un ternero, junto a su perro, con amigas, siempre sonriente, son algunas de las fotos que se pueden ver en la cuenta de la joven que estudiaba Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y que era voluntaria de la organización “S.O.S. Caballos” en la ciudad de Santa Fe.

Pero la imagen que eligieron Alejandro y Claudia para concientizar sobre lo que ocasiona la pandemia y denunciar la falta de atención en los hospitales fue la de su hija recostada en el suelo de un centro de salud de Santa Fe mientras esperaba ser atendida el día en el que se sentía muy mal, no podía respirar bien, sentía cansancio y tenía fiebre.

Lara Arreguiz tenía 22 años y vivía en Esperanza Facebook

“Cuando te toca en carne propia hay que vivirlo y es lo peor que te puede pasar estar de hospital en hospital con un ser querido y no tener una cama o un médico que te ayude. Espero que lo que nos pasó sirva para concientizar a la gente, que esto le puede pasar a cualquiera”, dijo Alejandro al medio local Info Mercury.

En tanto, su mamá, desde su cuenta de Facebook aseguró: “Lara tuvo una cama muy tarde. Por falta de empatía, sentido común y profesionalismo. Anduvimos de acá para allá más casi dos días para tenerla. Y a terapia pasó en los últimos momentos. Ella era paciente de riesgo y debía ser prioridad en la atención. Los médicos hacen un juramento y acá no lo cumplieron”.

El terrible desenlace

Lara, que vivía en Esperanza, a 45 kilómetros al oeste de la ciudad de Santa Fe, comenzó con síntomas el pasado jueves 13 y les avisó a sus padres quienes la llevaron al centro de salud Protomédico en la capital provincial. Allí la sentaron en una silla de ruedas porque no había camas, contó Alejandro. Le realizaron estudios que determinaron que tenía pulmonía bilateral.

Entonces le hicieron nebulizaciones, le dijeron que volviera a su casa y le dieron turno para tres días después para que se hiciera un hisopado. Pero como se sentía aún mal, sus padres decidieron llevarla al Hospital J.B. Iturraspe, donde durante la espera Lara se descompensó y se cayó al suelo. Como aún no podía ser atendida porque estaba muy lleno de gente, se recostó en el suelo.

Lara Arreguiz tenía 22 años y vivía en Esperanza Facebook

“Ella se sentó muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Se puso a llorar y la hicieron ingresar a la enfermería y después otra vez a esperar en un pasillo. Me dijo que se quería acostar, y se acomodó en el piso y yo le puse una campera. Esa es la foto que circuló”, dijo Claudia en diálogo con Radio Con Vos.

“Ahí fue cuando un médico o enfermero que pasó, la levantó y se la llevó a la guardia. Ahí le administraron oxígeno y se calmó. Pero nos dijeron que no había camas, así que estuvo hasta las 21 en la guardia y después la llevaron al Iturraspe antiguo, donde había una cama para ella”, explicó el padre.

Más adelante, solo su padre la visitaba ya que Claudia había sido internada también con Covid.

“El jueves 20, me mandaron mensaje desde el hospital preguntando si no quería ir a verla un ratito. Me pareció raro. Fui, y cuando arribé, estaba muy mal, con una máscara de oxígeno. Me miraba y me hacía señas de que estaba ahogada. Me quebré, no podía verla así. Me fui, pero al llegar a mi casa avisaron que Lara había pasado a terapia y que la habían intubado. Pero a las 3 de la mañana del viernes nos avisaron que falleció”, agregó Alejandro.

LA NACION