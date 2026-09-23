La Ciudad baja el impuesto a las patentes para seis de cada diez autos

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció una baja en el impuesto a las patentes para seis de cada diez vehículos, mientras que el resto va a pagar lo mismo que este año. Al beneficio de la rebaja general se le suma que, a partir del año que viene, 152.000 autos dejarán de pagar el impuesto ya que se amplía el beneficio por antigüedad, pasando de vehículos de 25 años a 20.

“Vamos a hacer una baja histórica de patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Y de 1.630.000 autos, seis de cada diez van a pagar menos. Y el resto va a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a su gabinete.

Y agregó: “Podemos bajar las patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer, bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles”.

La Ciudad baja el impuesto a las patentes para 6 de cada 10 autos Daniel Basualdo

La medida estará incluida en la Ley de Presupuesto que el oficialismo porteño presentará en la Legislatura el miércoles 30 de septiembre.

El impuesto a las patentes tiene un esquema gradual para que cada vehículo pague según lo que vale. A esta modalidad se le sumará una fuerte reducción de alícuotas en todos los tramos.

Según indicaron desde la administración porteña, desde diciembre del 2023 se redujo la planta administrativa de la administración pública un 15%, equivalente a 8954 cargos administrativos menos; se eliminaron 359 cargos gerenciales; se disolvieron seis fondos y fideicomisos ineficientes y se cerraron 40 comedores que no existían. Esto, entre otras medidas, de acuerdo a lo que asegura el gobierno de la Ciudad, permitió la baja de este impuesto sin comprometer las cuentas públicas.

La Ciudad baja el impuesto a las patentes para 6 de cada 10 autos Daniel Basualdo

“La eficiencia del Estado no es una cuestión técnica. Es un deber moral con la clase media que trabaja, produce y paga impuestos. Porque cada peso que gasta el Estado salió antes del esfuerzo de alguien. Nuestra obligación es simple: gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos”, completó Macri.

De esta manera:

Un 50% del parque automotor, 824.000 vehículos, va a pagar menos que este año,

El 40%, 654.000 vehículos, pagará exactamente lo mismo que pagó durante 2026.

Y el 10% restante, 152.000 vehículos, dejará de pagar el impuesto, ya que se amplía el beneficio de la exención por antigüedad, que pasa de 25 a 20 años.

Ejemplos: