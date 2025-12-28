La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará

Todo indica que el 2025 se despedirá con la primera ola de calor del verano en la ciudad de Buenos Aires y el día más caluroso será el miércoles 31. Este domingo, al igual que sucedió ayer y como se prevé ocurrirá mañana, las temperaturas mínima y máxima alcanzaron los parámetros necesarios para declarar formalmente una ola de calor en la jurisdicción.

Un evento de este tipo se define cuando las marcas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante tres días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores umbrales que dependen de cada localidad. Para la Capital deben cumplirse dos condiciones cada jornada: una mínima superior a 22°C y una máxima mayor a 32,3°C.

El sábado, la mínima fue de 24,4°C y la máxima de 36,4 °C. Hoy, el termómetro marcó una mínima de 24,4°C y la máxima se situó en 33°C. Para mañana, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 23°C y una máxima de 35°C.

“Hemos superado los 32,3°C necesarios este domingo y, por lo tanto, podremos decir que la ola de calor empezó el sábado 27 y con seguridad va a extenderse hasta el miércoles 31, porque los próximos días las temperaturas van a seguir subiendo y bastante. De ser así se tratará de una ola de calor de cinco días, lo que no es poco”, confirmó a LA NACION el meteorólogo Alpio Costa.

Este domingo, ante el calor agobiante la gente buscó alivio en la Reserva Ecológica Costanera Sur Nicolás Suárez

Así, tras confirmarse hoy el segundo día de temperaturas extremadamente cálidas y dentro de los parámetros previstos, si mañana se cumplen los pronósticos, este lunes 29 la ola de calor quedaría confirmada y se extendería por un total de cinco días. Habrá que esperar hasta mañana a las 21, horario hasta el cual se contabilizan las temperaturas mínimas. Las condiciones, según las previsiones, continuarán: para el martes, se anticipa una mínima de 26°C y una máxima de 37°C; en tanto, se espera que el miércoles 31 sea el día más caluroso con una máxima de 38°C.

Los valores umbrales fueron calculados a partir del período 1961-2010 y se toma como referencia la estadística del Observatorio Central de Buenos Aires del SMN. Situado en Villa Ortuzar, es la estación meteorológica representativa de la ciudad de Buenos Aires.

“De cualquier manera, es hipotético. Mañana podría haber un descenso y, si eso se cumple, no tendríamos ola de calor. Habría viento del este y esto va a ayudar a que la temperatura no aumente tanto”, advirtió Cindy Fernández, comunicadora meteorológica y vocera del SMN. No obstante, la página del organismo todavía prevé para mañana una mínima de 23°C y una máxima de 35°C.

El 2026 comenzará más ameno. Se espera que ingrese un frente que hará descender las temperaturas. Para el jueves y el viernes, las mínimas descienden a 19°C. Para el 1° de enero la máxima pronosticada es de 30°C y para el 2, 28°C. Los valores se anticipan en 18°C y 30°C, respectivamente, para el sábado. Así, la primera semana del próximo año sería más soportable que las últimas de 2025.

Pronóstico semanal Captura SMN

“Con el cambio de año, prácticamente en una coincidencia cronológica llamativa, va a estar llegando una muy importante renovación de aire, que va a traer un descenso de temperatura muy marcado”, describió Costa.

Y detalló: “Por ahora, los modelos ubican la llegada de ese frente bastante potente al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a última hora de la noche del 31 o la madrugada del 1°, prácticamente va a estar ocurriendo sobre el brindis o después. Va a ser aire del sur, mucho más fresco. Así que es un dato para tener en cuenta a la hora de poner mesa del 31 afuera, aunque todavía faltan varios días”.

“Lo que se ve también en los modelos es que este cambio de aire y este descenso de temperatura se sostiene por lo menos toda la primera semana del nuevo año. Así, 2026 va a llegar con días de verano mucho o bastante más soportables que los últimos de este año”, agregó.

Para la primera semana de 2026, las mínimas se ubican entre 17°C y 19°C, mientras que se esperan máximas entre 27°C y 30°C.

Recomendaciones

Ante estos eventos de calor extremo, que serán –aunque más cortos– cada vez más frecuentes, se recomienda:

Prestar especial atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día, entre las 10 y las 16 horas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante eventos de calor extremo, hay que prestar especial atención a personas mayores y niños Hernan Zenteno

A la vez, ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, recomiendan solicitar de inmediato asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.