San Juan Bautista Rossi: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de San Juan Bautista Rossi se celebra cada 23 de mayo por la Iglesia Católica, en honor a este sacerdote italiano destacado por dedicar su vida a la atención espiritual de los más necesitados. Es por muchos considerado como un símbolo de misericordia y humildad; gracias a su sacerdocio, se lo llama el patrono de los confesores y del clero secular, y es también invocado por los enfermos y los necesitados en momentos de desesperación.

La historia de San Juan Bautista Rossi

Juan Bautista Rossi nació en 1698 en un pueblo cercano a Génova, Italia, dentro de una familia cristiana que le influyó en su interés por la religión. A sus 13 años se mudó a Roma para vivir en la casa de un primo sacerdote, canónigo de la iglesia de Santa María en Cosmedin. Su objetivo era ingresar al prestigioso Colegio Romano, fundado por San Ignacio de Loyola, donde comenzó sus estudios eclesiásticos en 1714.

Tres años más tarde, comenzó con su formación religiosa y académica, hasta graduarse en Teología. Empezó a realizar tareas pastorales y obras de ayuda espiritual, hasta que fue ordenado sacerdote el 8 de marzo de 1721, a sus 23 años. Uno de sus principales objetivos era acercar el perdón de Dios a quienes más lo necesitaban, por lo que se dedicó a escuchar confesiones. Los fieles lo definían como un hombre amable, paciente, sensible y comprensivo, por lo que muchos acudían a su escucha. Visitaba enfermos, cárceles y hospitales para acompañar a presos y moribundos, por lo que ganó un gran reconocimiento en Roma.

San Juan Bautista Rossi fue reconocido como el santo d ela humildad y caridad (Fuente: Pexels)

El Papa Benedicto XIV le encargó la atención de un albergue para desamparados, donde combinó la ayuda material con la enseñanza religiosa y el catecismo. Su labor estuvo orientada hacia los pobres, manteniendo una vida sencilla y completamente desapegada de los bienes materiales. Muchas de sus penitencias y acciones afectaron severamente su salud, pero Bautista tomó estas experiencias como un aprendizaje.

San Juan Bautista Rossi murió el 23 de mayo de 1764 en Roma a sus 66 años, tras sufrir un ataque al corazón. No contaba prácticamente con posesiones, por lo que muchos fieles colaboraron económicamente para costear su entierro. Su funeral reunió a cientos de sacerdotes, religiosos y fieles agradecidos por su obra pastoral.

Oración a San Juan Bautista Rossi

El 8 de diciembre de 1881 fue canonizado por el Papa León XIII, quien lo recordó como un modelo de misericordia, humildad y entrega a los más necesitados, especialmente a través del sacramento de la confesión y del servicio hacia los carenciados.

Oración a Juan Bautista Rossi para pedir su ayuda

Gloriosísimo San Juan Bautista,

por el amor ardiente

que tuviste al Niño Jesús

y por la santísima dulzura

que infundió en tu corazón

con sus halagos;

por aquellos privilegios

que te concedió para hacer

tantos milagros a favor de tus devotos,

te suplico te dignes favorecerme

en todas mis necesidades con tu eficaz patrocinio

y en particular te ruego me alcances

la gracia que te pido en este día.

¡Oh, glorioso San Juan Bautista,

muévete a piedad de esta alma acongojada,

que en ti puso sus esperanzas;

líbrala, te ruego, de sus miserias.

¡Oh, santo de los milagros!,

alivia la congoja de mi corazón,

y haz que yo viva aquí

como verdadero amante de mi Jesús

para poder gozar de Él en el Cielo.

Amén.