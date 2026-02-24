La clave de la longevidad podría estar en el interior de nuestras células

NUEVA YORK.— El verano pasado, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de Estados Unidos, dijo que podía darse cuenta de que una persona tenía “problemas mitocondriales” con solo mirarla. La candidata a cirujana general, Casey Means, destaca las mitocondrias en su libro sobre metabolismo y salud. Y varios suplementos de moda promocionados para la longevidad, como la coenzima Q10, la urolitina A y los que potencian el NAD+, supuestamente actúan mejorando el funcionamiento mitocondrial.

Los científicos que estudian las mitocondrias están algo desconcertados por este nuevo interés. Pero también les entusiasma ver a su orgánulo favorito bajo el reflector.

“No voy a quejarme de que la mitocondria esté ahora en el primer plano del debate, porque creo que es importante”, dijo Pinchas Cohen, decano de la Facultad de Gerontología Leonard Davis de la Universidad del Sur de California. “Pero no puedo explicar realmente cómo ha ocurrido”.

¿Qué son exactamente las mitocondrias? ¿Realmente es posible hacer que las tuyas sean más sanas y, de paso, aumentar tu esperanza de vida?

Introducción a las mitocondrias

Empecemos con un breve repaso de biología: las mitocondrias son la central energética de la célula. Convierten los alimentos que ingerimos en trifosfato de adenosina, o ATP, que es la principal forma de energía celular.

Cada vez más, los científicos están descubriendo que las mitocondrias también intervienen en otros procesos corporales fundamentales. Las mitocondrias apoyan el funcionamiento inmunitario, producen péptidos que transmiten mensajes entre órganos y son esenciales para el mantenimiento general de la célula. En otras palabras, son muy, muy cruciales para la salud.

Tanto el número de mitocondrias en nuestras células como su funcionalidad disminuyen a medida que envejecemos. Se cree que esto se debe en parte a que, durante el proceso de producción de energía, las mitocondrias crean un subproducto tóxico llamado especies reactivas del oxígeno, o ROS por su sigla en inglés, que puede dañar las mitocondrias y otras partes de la célula. A medida que envejecemos, el proceso de producción de energía empieza a fallar y se producen más ROS.

Al mismo tiempo, el sistema de reciclaje de la célula, que ordena y elimina los daños causados por las ROS, se vuelve menos eficaz. Las piezas rotas se amontonan, lo que provoca más daños y puede conducir a la muerte celular.

Las mitocondrias y el envejecimiento

Algunos expertos creen que este deterioro de la salud mitocondrial está detrás de algunos de los síntomas y enfermedades del envejecimiento, como el alzhéimer y el cáncer.

“Las mitocondrias se rinden antes que otras partes de la célula, debido al desgaste al que están sometidas”, dijo Cohen.

“Son un indicador temprano de la disfunción celular”, añadió.

Otros señalan que la disfunción mitocondrial podría ser consecuencia del envejecimiento y la enfermedad, no su causa.

“La pregunta del millón de dólares en el campo del envejecimiento de las mitocondrias, en mi opinión, es causa y efecto”, dijo Vamsi Mootha, profesor de sistemas biológicos de la Facultad de Medicina de Harvard. ¿El declive está precipitando el envejecimiento?, continuó, “¿o simplemente tienes tejido viejo que está enfermo, por lo que tienes mitocondrias enfermas?”.

El cuidado de las mitocondrias

Aunque todavía no se sabe con certeza si las mitocondrias son los motores clave del envejecimiento, está bien establecido que tus comportamientos afectan a su salud, dijeron los expertos. Y lo que es bueno para algunas de las partes más pequeñas de tus células también lo es para el resto de tu cuerpo.

Se ha demostrado sistemáticamente que el ejercicio mejora la función mitocondrial. En uno de los estudios más convincentes, los investigadores tomaron biopsias de los músculos de los muslos y descubrieron más mitocondrias sanas en las células musculares tras un programa de entrenamiento de ocho semanas. Tanto el entrenamiento de resistencia cardiovascular como el de fuerza resultaron eficaces, pero la combinación de ambos fue la más beneficiosa.

“El ejercicio provoca un poco de uso y desgaste de las mitocondrias”, dijo Daria Mochly-Rosen, profesora de biología química y de sistemas de la Universidad de Stanford y autora de The Life Machines: How Taking Care of Your Mitochondria Can Transform Your Health. Y añadió: “Y así, al hacer ejercicio, en realidad le estás diciendo a todo el cuerpo, está bien, es hora de reponer tus mitocondrias y hacerlas más prístinas fabricando nuevas piezas para ellas”.

Es probable que la dieta también desempeñe un papel, ya que los alimentos que ingieres se convierten en ATP. Las mitocondrias alternan entre el metabolismo de la glucosa (procedente de los carbohidratos) y el de los ácidos grasos (procedentes de las grasas), así que da prioridad a una mezcla de carbohidratos ricos en fibra y grasas de fuentes de alta calidad. Esto incluye alimentos como las legumbres, los cereales integrales, el aguacate y el pescado.

Algunos micronutrientes, sobre todo las vitaminas B y los antioxidantes, también son importantes para la salud mitocondrial. “No significa que debas tomar suplementos dietéticos, sino que debes llevar una dieta equilibrada”, dijo Mochly-Rosen.

Y dormir —lo ideal es de siete a ocho horas por noche— es vital para el proceso de limpieza mitocondrial. Mientras duermes, las mitocondrias pueden deshacerse de las partes dañadas durante el día.

Las intervenciones más llamativas que se estudian (y venden) son menos sólidas.

Por ejemplo, la investigación en ratones sugiere que los suplementos que aumentan los niveles de NAD+, una molécula crítica para el metabolismo celular, podrían mejorar la salud mitocondrial. Pero la mayoría de los ensayos en personas no han demostrado un beneficio clínico claro. Y algunos estudios en humanos que evaluaron si los suplementos de antioxidantes como las vitaminas C y E podían ser beneficiosos, en realidad dieron lugar a peores resultados para los participantes.

La exposición al frío y al calor (principalmente en baños de hielo y saunas) y la terapia con luz roja también se promueven a veces como beneficiosas para las mitocondrias. Pero la investigación que respalda estas afirmaciones se ha realizado principalmente en animales y células en una placa de Petri, por lo que se desconoce en gran medida si mejorarían significativamente la salud de las personas.

Por Dana G. Smith