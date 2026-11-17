La Fundación Esteban Bullrich realizó su encuentro anual de cierre y rendición de cuentas, con la participación de 150 personas, entre donantes, voluntarios, pacientes y sus familiares, representantes de organizaciones aliadas y universidades.

Durante el evento, que se realizó en Madero Tango, la directora ejecutiva de la fundación, Agustina Bugnard, presentó junto a todo el equipo los ingresos y egresos de 2026 y los principales resultados de los cuatro ejes de trabajo. “La presentación permitió compartir con la comunidad cómo se administran los aportes recibidos y qué acciones hicieron posibles”, indicaron en un comunicado.

Agustina Bugnard, directora ejecutiva de la fundación Esteban Bullrich

Según el balance del año que realizó la Fundación, en materia de acompañamiento asistieron a 426 familias mediante orientación en trámites, acceso a tratamientos, equipamiento y vinculación con profesionales. Además, 238 familias recibieron donaciones de equipamiento, insumos y medicación. Y se realizaron 18 encuentros de intercambio y formación, con 478 participaciones de familiares.

Participantes del evento de la Fundación Esteban Bullrich

La formación de estudiantes y profesionales de la salud también ocupó un lugar central: se realizaron 20 jornadas con 2543 participantes, que involucraron a 64 instituciones de cinco provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, el programa ELA para Enfermería formó a 97 enfermeros.

Marcelo Martínez y Reinaldo Yañez, acompañados por integrantes del equipo de la Fundación

Asimismo, la Fundación acompañó la implementación de los seis proyectos ganadores de la primera edición del concurso InnovELA y un proyecto de rehabilitación en hidroterapia para personas con ELA.

Algunos de los voluntarios que colaboran con la Fundación Esteban Bullrich

En cuanto a la difusión y la concientización sobre la ELA, impulsó un año más la campaña #LuzporlaELA y la gala solidaria “La Vida es Hoy” en el Teatro Colón, que reunió a 1968 participantes. También, la Fundación recibió el Premio Dr. Carlos Araujo a la Comunicación de Salud no Tradicional, otorgado por la Sociedad Argentina de Periodismo Médico (SAPEM).

“El encuentro fue una oportunidad para agradecer a quienes sostienen el trabajo de la Fundación y compartir los desafíos de 2027, entre ellos, la segunda edición de InnovELA, el proyecto de un mapa genético de la ELA en la Argentina y nuevas propuestas de formación y acompañamiento”, precisaron.

Marcela Capuano y Martín Bedouret, paciente y fundador de CBoard

Con este balance, la Fundación Esteban Bullrich renovó su compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y sus familias, y de rendir cuentas con transparencia ante la comunidad que hace posible su tarea.

En 2027 la Fundación cumplirá cinco años de trabajo. “Una trayectoria construida junto a pacientes, familias, profesionales, aliados y donantes, que son el impulso para seguir creciendo y compartir los resultados de cada paso”, concluyeron.