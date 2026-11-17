La Fundación Esteban Bullrich presentó sus logros e impacto del 2026 en su encuentro de cierre de año
En el evento, que contó con 150 personas, se puso en común el destino de los recursos recibidos y los resultados de su trabajo en acompañamiento, investigación, formación y concientización sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
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La Fundación Esteban Bullrich realizó su encuentro anual de cierre y rendición de cuentas, con la participación de 150 personas, entre donantes, voluntarios, pacientes y sus familiares, representantes de organizaciones aliadas y universidades.
Durante el evento, que se realizó en Madero Tango, la directora ejecutiva de la fundación, Agustina Bugnard, presentó junto a todo el equipo los ingresos y egresos de 2026 y los principales resultados de los cuatro ejes de trabajo. “La presentación permitió compartir con la comunidad cómo se administran los aportes recibidos y qué acciones hicieron posibles”, indicaron en un comunicado.
Según el balance del año que realizó la Fundación, en materia de acompañamiento asistieron a 426 familias mediante orientación en trámites, acceso a tratamientos, equipamiento y vinculación con profesionales. Además, 238 familias recibieron donaciones de equipamiento, insumos y medicación. Y se realizaron 18 encuentros de intercambio y formación, con 478 participaciones de familiares.
La formación de estudiantes y profesionales de la salud también ocupó un lugar central: se realizaron 20 jornadas con 2543 participantes, que involucraron a 64 instituciones de cinco provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, el programa ELA para Enfermería formó a 97 enfermeros.
Asimismo, la Fundación acompañó la implementación de los seis proyectos ganadores de la primera edición del concurso InnovELA y un proyecto de rehabilitación en hidroterapia para personas con ELA.
En cuanto a la difusión y la concientización sobre la ELA, impulsó un año más la campaña #LuzporlaELA y la gala solidaria “La Vida es Hoy” en el Teatro Colón, que reunió a 1968 participantes. También, la Fundación recibió el Premio Dr. Carlos Araujo a la Comunicación de Salud no Tradicional, otorgado por la Sociedad Argentina de Periodismo Médico (SAPEM).
“El encuentro fue una oportunidad para agradecer a quienes sostienen el trabajo de la Fundación y compartir los desafíos de 2027, entre ellos, la segunda edición de InnovELA, el proyecto de un mapa genético de la ELA en la Argentina y nuevas propuestas de formación y acompañamiento”, precisaron.
Con este balance, la Fundación Esteban Bullrich renovó su compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y sus familias, y de rendir cuentas con transparencia ante la comunidad que hace posible su tarea.
En 2027 la Fundación cumplirá cinco años de trabajo. “Una trayectoria construida junto a pacientes, familias, profesionales, aliados y donantes, que son el impulso para seguir creciendo y compartir los resultados de cada paso”, concluyeron.