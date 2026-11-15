Los vecinos de Lanús alertan por una nueva fuga de gas en la zona de la explosión y el Municipio y Metrogas lo niegan.

Desde hace casi dos días, vecinos de la localidad de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, se comunican con las líneas de emergencia del municipio, de bomberos y Metrogas para denunciar que sienten olor a gas en su barrio. La explosión, que ocurrió este viernes durante una obra, cuando operarios rompieron un caño, dejó un muerto, varios heridos y destrozos materiales, y generó temor entre los vecinos de la zona. Sin embargo, tanto la empresa distribuidora como el gobierno local negaron que se haya producido una nueva fuga.

“Lógicamente, los vecinos de Lanús están muy preocupados ante lo sucedido y estamos recibiendo muchos reclamos por olor a gas. Todos ellos están siendo verificados por bomberos y Defensa Civil”, indicaron las fuentes consultadas por LA NACION. Hasta el momento, aseguraron, todos los casos denunciados resultaron ser falsas alarmas y las mediciones sobre posibles fugas que hizo la compañía dieron negativas.

Escape de gas y explosión en el centro de Remedios de Escalada; hubo y heridos de gravedad. Ricardo Pristupluk

Desde Metrogas agregaron que, además de los trabajos específicos relacionados con el incidente del viernes, cuadrillas de la empresa están recorriendo la zona para reconectar el servicio de las viviendas a las que se les vio interrumpido por la explosión.

Mariel, que vive a unas siete cuadras del incidente, dijo a LA NACION que en las inmediaciones de su vivienda no se sentía olor a gas, pero recordó que un grupo de vecinos que habitan a doscientos metros del lugar de la explosión dijo este sábado que creían que había una fuga cerca de sus domicilios. “Ayer había varios lugares donde vino Defensa Civil y cortó la calle”, sumó la mujer.

El siniestro

El último viernes, una máquina utilizada durante los trabajos de renovación de la red de distribución de gas dañó una cañería en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el centro comercial de Remedios de Escalada. El incidente provocó una explosión, un incendio y daños en comercios, vehículos y viviendas de la zona.

Escape de gas y explosión en el centro de Remedios de Escalada. Ricardo Pristupluk

Los vecinos de Lanús alertan por una nueva fuga de gas en la zona de la explosión y el Municipio y Metrogas lo niegan. Nicolás Suárez

A través de un comunicado al que accedió este diario este domingo, Metrogas informó que continúa trabajando en la restitución del servicio de gas en los domicilios afectados mediante cuadrillas especialmente asignadas en la zona y en coordinación con las autoridades municipales.

Remedios de Escalada, en alerta por una explosión de gas

“Durante este domingo, las autoridades redujeron a 50 metros a la redonda el área que permanece interdicta. Esta medida permite que los equipos de la compañía puedan avanzar con los trabajos y ampliar progresivamente la cantidad de hogares con suministro restablecido”, se agregó. Según sumó la empresa, algunos de los vecinos afectados por el incidente ya comenzaron desde ayer a regresar paulatinamente a sus hogares.