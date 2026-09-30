La “gripe larga” puede persistir durante meses: así puede reducir el riesgo

WASHINGTON.- La temporada de gripe ya está en marcha y millones contraerán el virus. El año pasado, al menos 32 millones de estadounidenses contrajeron influenza, lo que derivó en casi 400.000 hospitalizaciones y al menos 24.000 muertes.

Pero un episodio de gripe no siempre termina después de la tos, la fiebre y la secreción nasal. Algunas personas pueden desarrollar “gripe larga”, con síntomas persistentes que afectan no solo al sistema respiratorio, donde el virus de la influenza ataca primero, sino a otros órganos del cuerpo, incluido el cerebro.

Un estudio extenso de 2024 publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases descubrió que las consecuencias de salud a largo plazo de la gripe eclipsan en gran medida los síntomas iniciales, señaló Ziyad Al-Aly, epidemiólogo clínico sénior de la Universidad de Washington en St. Louis y coautor del estudio.

Antes de la pandemia y el surgimiento del Covid-19 prolongado, la mayoría de las personas —incluidos médicos como Al-Aly— creía que contraer gripe significaba estar fuera de combate durante unas pocas semanas como máximo.

Pero observar lo que sucede después de la gripe en sus propios datos fue revelador, dijo Al-Aly.

Gripe larga frente a Covid-19 prolongado

En el estudio, Al-Aly y sus colegas analizaron registros médicos de más de 80.000 personas hospitalizadas por Covid-19 y más de 10.000 personas hospitalizadas por gripe estacional.

Los investigadores descubrieron que las personas de ambos grupos seguían reportando problemas de salud hasta 18 meses después de la infección. La gripe larga es particularmente dura para los pulmones en comparación con el Covid-19 y se asoció con un mayor aumento en el riesgo de dolor torácico, frecuencia cardíaca rápida, tos, bajo oxígeno en sangre, dificultad para respirar y diabetes tipo 1. (Las infecciones virales como el Covid-19 y la gripe pueden aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 tanto en adultos como en niños).

Aunque no es tan grave en otros sistemas orgánicos como el Covid-19 prolongado, los efectos a largo plazo de la gripe superaron sus daños a corto plazo en casi todos los sistemas orgánicos evaluados, incluidos el cerebro, el corazón y los riñones.

Al igual que el Covid-19 prolongado, que se estima afecta a una de cada seis personas que contraen el coronavirus, la gripe larga también tuvo impactos psiquiátricos y neurológicos notables. Los diagnósticos de salud mental afectaron a 59 de cada 100 personas, mientras que los síntomas neurológicos, como el deterioro cognitivo, los problemas de memoria y la somnolencia, afectaron a más de la mitad de las personas en el estudio de The Lancet Infectious Diseases. (Para el Covid-19, 63 de cada 100 personas tuvieron síntomas de salud mental y 57 de cada 100 personas tuvieron síntomas neurológicos).

No sabemos qué tan prevalente es la gripe larga porque es un área de investigación emergente, aunque Al-Aly sospecha que entre el tres y el cinco por ciento de las personas que contraen gripe pueden desarrollar síntomas a largo plazo, según los datos que recopiló.

Pero la historia muestra que fenómenos como la gripe larga y el Covid-19 prolongado no son nuevos.

Hubo múltiples pandemias de gripe que causaron una ola de enfermedades crónicas y discapacidad. Durante y después de la pandemia de gripe de 1918, las personas se quejaban de síntomas que sonaban similares a la “niebla mental” asociada con el Covid-19 prolongado, incluidos letargo, olvido y pensamiento confuso. Años después, hubo un aumento de síntomas similares al Parkinson vinculados a la gripe, así como una epidemia coincidente de enfermedad del sueño, o encefalitis letárgica, que podía causar somnolencia extrema y dificultades de movimiento y que pudo haber estado relacionada con la gripe.

Síntomas similares de larga duración, conocidos como síndromes de infección posaguda, siguieron a otras enfermedades, como los virus respiratorios SARS y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), además del ébola, la enfermedad de Lyme y el dengue.

Cuanto más entendemos lo que hacen las infecciones agudas, más entendemos sus consecuencias a largo plazo, dijo Al-Aly. “Es como si consumiera algo. Puede consumir parte de la reserva funcional”.

Cómo pueden las infecciones afectar el cerebro

Muchas cepas del virus de la influenza, incluidas las cepas estacionales comunes así como la que estuvo detrás de la pandemia de 1918, no suelen infectar directamente el sistema nervioso o el cerebro. Pero existe una creciente evidencia de que la respuesta inmunitaria desempeña un papel en los efectos duraderos de la infección.

La investigación muestra que el sistema inmunitario responde a las infecciones liberando citocinas inflamatorias en la sangre, que pueden llegar al cerebro.

“Estas citocinas tienen un efecto muy grande en la función de los otros órganos, especialmente el cerebro, porque pueden activar las células inmunitarias en el cerebro y esto puede conducir a cierto daño neuronal”, dijo Shirin Hosseini, investigadora del departamento de neurobiología celular de la Universidad Técnica de Braunschweig, que estudia las consecuencias de las infecciones virales en el sistema nervioso.

Hosseini y sus colegas reportaron formas en que los virus de la influenza pueden inducir efectos neurológicos a largo plazo en 2018, pero fue recién con la llegada de la pandemia de coronavirus que la investigación fue tenida en cuenta.

“Después del Covid-19 prolongado, las citas de mi artículo aumentaron repentinamente”, dijo Hosseini. “Porque dicen que, sí, estas infecciones respiratorias pueden conducir a efectos a largo plazo en el sistema nervioso”.

En el estudio, publicado en el Journal of Neuroscience, Hosseini y sus colegas infectaron ratones con el virus de la influenza y examinaron sus cerebros un mes después. Incluso 30 días después de la infección había signos de neuroinflamación y cambios en las neuronas del hipocampo, un área cerebral crucial para el aprendizaje y la memoria.

“El hipocampo es un área muy sensible a estas respuestas inflamatorias”, dijo Hosseini.

La cepa del virus de la influenza también importaba. Las cepas de virus son como razas de perros, dijo Al-Aly. “Una podría ser un pastor alemán y otra un chihuahua” y comportarse de manera diferente incluso si ambas son de la misma especie, dijo.

En los ratones no hubo signos de efectos a largo plazo con la cepa H1N1 más leve —un subtipo de gripe estacional conocida anteriormente como gripe porcina— después de 30 días.

Pero con la cepa H3N2 más grave —un subtipo de la gripe estacional— y la H7N7 (gripe aviar), hubo una disminución de la neuroplasticidad en las neuronas del hipocampo y un deterioro de la memoria en los ratones. (La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar o reorganizar sus conexiones neuronales).

Sin embargo, a los 120 días, parecía que el cerebro se había recuperado a la línea de base en ratones adultos jóvenes. Hosseini está realizando más estudios en ratones mayores y hasta ahora vio que sus cerebros no se recuperan tan bien.

Cómo prevenir la gripe larga

Cuando existe el potencial de que los virus causen daño neuronal, entonces “tenemos que evitar infectarnos tanto como sea posible”, dijo Hosseini.

Afortunadamente, la vacuna contra la gripe ayuda a preparar a su sistema inmunitario para combatir el virus, reduciendo las consecuencias de salud a corto y largo plazo.

“Vacunarse es realmente lo correcto aquí”, dijo Al-Aly, y agregó que puede ayudar a proteger contra una infección grave, así como a reducir el riesgo de gripe larga.

Sigue sin estar claro cuánto protege la vacunación contra la gripe larga. Pero la investigación demostró que la vacuna contra la gripe está vinculada a un menor riesgo de enfermedad cardíaca, de entre un 20% y un 50%. También se asocia con un menor riesgo de demencia.

La vacuna contra la gripe se recomienda para adultos y niños mayores de seis meses. Y, según la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, octubre es el mejor momento para recibirla.