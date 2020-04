El líder de la secta se consideraba la reencarnación de Cristo. Fuente: Guioteca.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de abril de 2020 • 02:00

Hace 27 años , un 19 de abril de 1993, se producía una masacre en Texas , Estados Unidos, ideada por el líder religioso David Koresh . Este hombre afirmaba ser la reencarnación de Cristo y tenía sus seguidores con los que conformaban la secta de los Davidianos de Waco , una rama escindida de la Iglesia Adventista del Séptimo día.

Koresh, quien se llamaba en realidad Vernon Howell, estaba al frente de este grupo desde 1988 gracias a su carisma y facilidad para recitar pasajes del Nuevo Testamento y así justificar sus actos tan particulares. De esta forma, había atraído al rancho a decenas de devotos que habían llegado de países como Israel, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Filipinas.

¿Cuáles eras las particularidades de esta secta? Los hombres y mujeres vivían separados , ya que tenían desprecio por los placeres de la carne y el alcohol. Sin embargo esto no aplicaba a Koresh quien era un gran bebedor de cerveza, y no solo esto, también se había atribuido el derecho a tomar como esposa a todas las mujeres de la secta que se le antojaran, incluidas las menores de edad. Por ello, a los 33 años, su particular teoría de la poligamia le había permitido tener 15 esposas.

Fuente: Guioteca.

La prensa de Texas ya había informado de la conducta de Koresh, quien fue acusado de haber convertido el rancho de Monte Carmelo en un harén, donde abusaba sexualmente de niñas menores de 14 años. El 28 de febrero de 1993 efectivos del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos, alertados por estas denuncias intentó penetrar en las instalaciones, pero todo terminó en un sangriento tiroteo con los davidianos. El enfrentamiento tuvo un saldo de cinco miembros de la secta y cuatro agentes de la ATF muertos (otros 16 uniformados resultaron heridos).

"Si el FBI trata de penetrar en el rancho del Apocalipsis, sus agentes serán consumidos por el fuego", amenazó el líder. A las 05.30 de la mañana del 19 de abril de 1993, después de 51 días de asedio, David Koresh fue notificado telefónicamente por el FBI de que sus efectivos iban a tomar el complejo.

Los agentes del FBI iniciaron el operativo pero al momento de derribar los muros se produjo una gran explosión que prendió fuego el lugar . Posteriormente se confirmó la presencia de explosivos y armas de fuego en el interior del rancho. El saldo final fue el de 76 miembros de la secta muertos, con Koresh incluido . Solo ocho personas lograron sobrevivir.