¿Hay paro docente hoy, lunes 9 de marzo?

Este lunes 9 de marzo muchas escuelas no tendrán clases. Esto se debe a la adhesión de algunos sindicatos al paro internacional feminista, convocado en el marco de las actividades por el Día de la Mujer. Esta medida de fuerza se da una semana después del inicio del ciclo lectivo que, en varios provincias, fue un día sin clases debido a un paro nacional.

El comunicado de la Ctera

¿Hay paro docente este lunes 9 de marzo?

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) confirmó su participación en la huelga, instando a sus organizaciones de base a implementar diversas modalidades de protesta según la definición de cada sindicato local. En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó su respaldo nacional a la jornada. Un representante de la Corriente Docente Conti-Santoro explicó a LA NACION que, si bien la situación varía según la región, en la ciudad y la provincia de Buenos Aires se espera que el impacto sea focalizado: “En principio las escuelas van a estar parcialmente en funcionamiento, con las compañeras haciendo paro por el 8M”.

En el comunicado, Ctera afirma: “Adherimos al Paro Internacional Feminista y convocamos a todas las organizaciones de base a participar y generar acciones con distintas modalidades acordes a lo que cada sindicato defina”.

Dentro del espectro sindical bonaerense, el Sindicato Unificado de Trabajadorxs de la Educación de Buenos Aires (Suteba) se sumó a la convocatoria, mientras que en la órbita porteña el gremio Ademys formalizó su adhesión. Por su parte, los voceros del Ministerio de Educación de la Ciudad, encabezado por Mercedes Miguel, restaron trascendencia a la medida de fuerza: “Esperamos baja adhesión”, señalaron, recordando a su vez que el reglamento prevé el descuento salarial correspondiente para aquellos trabajadores que no asistan a sus puestos.

Existe una modalidad diferenciada en el caso de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que llamó a movilizarse hacia el Congreso a las 16.30. El gremio precisó que el cese de actividades en los establecimientos educativos comenzará recién a partir de las 16, por lo cual no se prevé una interrupción significativa durante la jornada escolar previa a ese horario. La concentración principal tiene como destino final la Plaza de Mayo.

El pliego de reclamos docentes se mantiene vigente tras el paro de la semana pasada, que tuvo como eje central el pedido de una paritaria nacional, el aumento de salarios por encima de la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el rechazo a la Ley de Libertad Educativa impulsada por el Gobierno.

Ctera argumentó en un comunicado oficial que estas políticas representan un “severo desfinanciamiento del sistema educativo”. En la misma línea, ATE y otros gremios ratificaron que el paro busca visibilizar sus demandas frente al ajuste y la precarización laboral, utilizando la fecha para canalizar sus reclamos en un día hábil.