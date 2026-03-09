Movilización en el Congreso por el 8M

“Yamila Franco; Coronada, provincia de Santa Fe. Caso impune, pasado por suicidio, 31 de julio de 2020″.

“Lilian Fuño, asesinada junto a sus hijitos Brian, Rocío y Leandro; Morón, provincia de Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009, perpetua lograda”.

“Nadia Ferraresi; Ensenada, provincia de Buenos Aires, 11 de febrero de 2019. Intervinieron su pareja, que aún no fue investigada, y un sicario que está imputado, a la espera de juicio”.

Los carteles con sus nombres y los de muchas otras mujeres, todas representadas con figuras negras, hoy cubren las rejas del Congreso. Reflejan los reclamos de diversas familias que integran la red Atravesados por el Femicidio.

Entre los rostros negros, hay algunos que responden a casos de femicidio que se han mediatizado, como el de Lara Gutiérrez, de 15 años, una de las víctimas del triple femicidio en Florencia Varela.

“El femicidio sí existe”, se lee en otro de los carteles.

En una nueva jornada del 8M, este reclamo vuelve a ser protagonista. Aunque ayer se desarrollaron diversas iniciativas en distintos puntos del país para recordar la fecha, e incluso se congregaron personas en el Congreso, la principal convocatoria es hoy, a partir de las 16:30 para marchar desde allí hacia Plaza de Mayo, con la intención de realizar la protesta en un día laboral y así darle mayor visibilidad a los reclamos del movimiento de mujeres.

El colectivo Ni Una Menos convocó en el cruce de Santiago del Estero y Avenida de Mayo. Bajo la idea de “Unir las luchas contra el saqueo” llaman a “defender nuestras vidas frente al ajuste, al hambre y la violencia”. La jornada empezó con un “verdurazo” en la plaza Constitución encabezado por la organización Mujeres de la Tierra, de la provincia de Misiones.

Hay otros puntos de encuentro. Los docentes que se plegaron a esta jornada se reúnen en Avenida de Mayo y Salta. En tanto, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió reunirse a partir de las 15:30 en este centro de estudios, ubicado en Santiago del Estero al 1000, y salir desde ahí hacia el Congreso.

Poco después de las 16, el movimiento recién comienza en el Congreso. Hay gente sentada en el pasto a la espera de la movilización. Y comienzan a llegar las primeras organizaciones que circulan con banderas y empiezan a formarse.

Noticia en desarrollo.