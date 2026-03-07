Por qué no se dice feliz Día de la Mujer

El 8 de marzo de cada año, muchas personas dudan sobre la pertinencia de desear un “feliz Día de la Mujer”. La respuesta a esta interrogante es negativa, por la triste historia de la efeméride y en las consignas sociales actuales. Esta fecha internacional rinde un sentido homenaje a un hecho trágico y funciona como una jornada de reivindicación política, por lo que el saludo festivo resulta inapropiado y minimiza la extensa lucha de género.

El origen del Día Internacional de la Mujer responde a la tragedia ocurrida en la fábrica textil Cotton en el año 1908. Allí, 129 trabajadoras murieron durante una huelga mientras reclamaban por sus derechos laborales. Este suceso fundacional demuestra el claro carácter conmemorativo y de protesta que define de forma directa al 8 de marzo.

Es un día para visibilizar los problemas que aún continúan (Foto: Freepik)

En la actualidad, las diversas organizaciones sociales sostienen que un saludo de felicitación invisibiliza una agenda urgente. Los reclamos principales apuntan a la desigualdad estructural, que se refleja notablemente en los ingresos cotidianos. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran una realidad muy desigual. La brecha de género en la remuneración promedio por hora trabajada fue de 9,1 por ciento entre los empleados registrados y trepó al 15,3 por ciento en el complejo sector informal.

La violencia machista y los múltiples femicidios representan otro motivo central para evitar las celebraciones habituales. El observatorio Ahora que sí nos ven reportó que hubo 262 asesinatos de mujeres por razones de género en 2025. Ante estas cifras alarmantes, los colectivos feministas advierten que la simple frase “feliz día” desconoce una dolorosa realidad.

Por este motivo, las diversas agrupaciones recomiendan a los varones no regalar flores ni bombones. Sugieren que asuman las tareas domésticas, de cuidado o los reemplazos en el ámbito laboral correspondiente. De esta eficaz manera, facilitan que sus compañeras asistan a las masivas movilizaciones, ya que la fecha no figura como feriado nacional oficial.

Los femicidios siguen siendo un problema grave en la sociedad (Foto: Freepik)

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el colectivo Ni Una Menos marchará este 9 de marzo. La asamblea central convocó a una concentración a las 16 horas en la plaza del Congreso Nacional y luego marcharán hacia Plaza de Mayo. Las consignas principales buscarán combatir toda la violencia estructural machista.

