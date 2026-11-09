La historia de Marta, la mujer con parálisis cerebral que fue abandonada de bebé y habló ante el Papa

La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, estuvo cargada de momentos emotivos. Uno de los principales fue el testimonio de Marta Griselda Torres, una de las residentes del lugar, que nació con parálisis cerebral y fue abandonada por su madre cuando era una bebé.

La mujer relató su experiencia transitando la enfermedad y dio detalles sobre cómo la institución católica la recibió y la hizo sentir “querida”. “Hace muchos que vivo en el Cottolengo. Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, o, mejor dicho, una parálisis cerebral. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños: se fue de mi casa y no volvió más. Quedé con mi papá y mis hermanos, que se hicieron cargo de mí”, explicó ante la mirada del Sumo Pontífice.

“Desde joven tuve que afrontar muchas dificultades: internaciones, operaciones y numerosos tratamientos. Durante largos años recorrí muchos lugares con el fin de buscar un lugar para vivir, pero eran transitorios y no eran adecuados para mí. Hasta que llegué al Cottolengo: fue un faro de luz que iluminó mi vida”, definió.

El emocionante testimonio de Marta

“No es sólo un lugar para vivir, sino un lugar en donde fui recibida, alojada y querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada, porque de tanto andar y no encontrar nada me sentía así. Acá me siento tan feliz, también conocí profundamente a Dios a través de las personas que me acompañaron”, añadió.

Torres también contó cómo fue el proceso de escribir su libro, que fue el regalo que le entregó al papa León XIV tras su presentación. En retribución, el Papa le regaló un rosario. “Durante mucho tiempo quise ayudar y no sabía cómo hacerlo, por eso escribí este libro. Deseo que mi historia sea conocida, escuchada, porque quiero hacer el bien, que pueda servir a otras personas que viven en mi misma situación o parecida: que no se sientan solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas”, le dijo al líder de la Iglesia Católica.

“Santo Padre, hoy le entrego este libro, que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a otras personas. Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado muchas cosas, a usted, Santo Padre, por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada en los otros. ¡Gracias, Santo Padre!“, cerró la mujer, visiblemente emocionada.

Tras ella habló otra de las residentes, Norma Donato, quien contó que vive en el Cottolengo desde los 14 años y que en ese lugar encontró “a una familia y a Dios”.

El Papa con otra de las residentes del Cottolengo TIZIANA FABI - AFP

Tras las palabras de ambas, el Sumo Pontífice también se mostró conmocionado y tuvo que secarse las lágrimas. Luego de que ella le acercara un ejemplar del libro, el Papa agradeció a los voluntarios del lugar por hacer “caridad” en cada acto diario.

“Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”, destacó el Papa en el hogar que aloja a más de 400 personas con discapacidades graves y remarcó: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.