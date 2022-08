La historia de Natalia Sánchez: el caso de la primera “madre legal” de un perro

En 2012, la historia de un perro callejero se volcó a los principales sitios de noticias en Salta. Un grupo de estudiantes hirió de gravedad a Dardo, después de arrojar un petardo que impactó en el hocico. Así, el caso resonó no solo por la brutalidad del episodio, sino porque Natalia Sánchez se presentó ante la Justicia en representación del animal y se convirtió en la primera “mamá multiespecie” reconocida legalmente.

“Me presenté como abogada y madre de Dardo y la jueza Silvia Bustos Rallé me reconoció como tal. Eso consta en el expediente, convirtiéndome en el único caso de este tipo en el país”, señaló Sánchez, en diálogo con el diario local El Tribuno.

Natalia Sánchez junto a Dardo

Diez años después del hito que marco la historia de una mascota a nivel nacional, Dardo falleció el pasado lunes. Su madre lo recuerda y repasa el caso único.

En medio de festejos de alumnos de un colegio de Salta, un petardo le destruyó la boca a Dardo. En aquel momento, el perro era un callejero que vivía en la Plaza 9 de Julio. Tras el hecho, Sánchez se presentó ante la justicia en representación legal del animal.

Tras el hecho de violencia perpetrado por estudiantes de nivel secundario, la Justicia se expidió rápido: los acusados -entonces menores de edad- fueron obligados a cumplir con trabajos comunitarios. Desde entonces, el caso de Dardo se toma como referencia en otros casos de violencia contra los animales.

Dardo, el perrito salteño que se convirtió en "hijo legal" de Natalia Sánchez por decisión de la Justicia en Salta Gentileza El Tribuno

Esta semana, tras conocerse el fallecimiento de Dardo por avanzada edad, su historia volvió a los portales y las redes, donde fue despedido con cariño. “Vuela alto querido Dardito!!!”, despidieron desde la Cadena Mascotera Salta, que extendió palabras de agradecimiento a Natalia Sánchez. “Gracias a la familia que le dio un hogar y todos los que se conmovieron y lucharon contra la pirotecnia luego de su episodio”, escribieron en su perfil de Facebook.

Denunciar maltrato animal

En la Argentina existe una ley que “protege a los animales del maltrato y la crueldad del hombre”. Es la Ley 14.346 e indica, por ejemplo, que por “malos tratos y actos de crueldad” se entiende:

Brindar mala alimentación a los animales

a los animales La utilización de instrumentos dolorosos como látigos

como látigos La estimulación con drogas sin objetivos terapéuticos

sin objetivos terapéuticos La asistencia veterinaria sin anestesia y/o realizada por no profesionales

y/o realizada por no profesionales Experimentar con animales

¿Qué puedo hacer en caso de maltrato o crueldad con animales?

Tenés que hacer la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. Según donde vivís, podés hacerla:

En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho

En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción)

En el Juzgado de instrucción

¿Puedo hacer la denuncia ante organizaciones protectoras de animales?

No, solo ante la autoridades que correspondan.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en la vía pública?

Llamá al 911. En Ciudad de Buenos Aires también podés llamar al 0800-333-47225 que es el teléfono del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que funciona las 24 horas.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en un lugar privado?

Si el hecho sucede en una casa, galpón, quinta, etc. no ingreses. Identificá el lugar (calle, número, etc.) y a las personas y llamá al 911