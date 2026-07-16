La historia detrás de la bandera sobre Malvinas que la selección desplegó en la cancha tras vencer a Inglaterra

En medio de los abrazos, los cantos y la euforia por la clasificación a la final del Mundial 2026, una imagen sobresalió entre todas las postales de la noche en Atlanta. Mientras los jugadores de la selección Argentina celebraban el triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra, desplegaron sobre el césped una bandera blanca con una inscripción en letras negras: “Las Malvinas son argentinas”.

La escena se viralizó de inmediato y recorrió el mundo. Sin embargo, detrás de esa bandera hubo una historia que comenzó varios minutos antes en una de las tribunas del Mercedes-Benz Stadium y que, con el correr de las horas, pudo reconstruirse a partir de fotografías, videos y publicaciones de usuarios en redes sociales.

"Las Malvinas son argentinas": la bandera que mostró la Selección tras ganarle a Inglaterra

Las imágenes difundidas por la agencia británica Reuters muestran que el cartel estaba en poder de un simpatizante argentino ubicado en la cabecera detrás del arco en el que la Selección convirtió los dos tantos de la remontada. Desde el campo de juego, en pleno festejo, Giovani Lo Celso alcanzó a distinguirlo entre la multitud.

Sin dudarlo, el mediocampista se acercó hasta el borde del campo, cruzó las vallas publicitarias que separaban el césped de la tribuna y pidió que le alcanzaran la bandera. Luego regresó junto a sus compañeros y le pidió a Lisandro Martínez que lo ayudara a desplegarla para exhibirla durante la celebración frente a los miles de argentinos presentes en el estadio.

El momento ocurrió mientras jugadores e hinchas compartían uno de los cánticos que marcaron el final del encuentro: “Un minuto de silencio… para Inglaterra que está muerto”.

Tras el partido, Nicolás Tagliafico fue consultado por los periodistas sobre el origen de la bandera y reconoció que desconoce quién la había llevado al estadio. Sin embargo, vinculó el gesto con la emoción del momento.

“No sé quién la sacó. Apareció ahí. No sé. A veces no queremos mezclar las cosas, pero la emoción, la victoria, te van llevando a hacer esas cosas. A veces no hace falta decir las cosas. Alcanza con mostrarlas. Mejor que decir, es hacer”, expresó el defensor.

"La hicieron anoche con una sabana del hotel"

Con el paso de las horas comenzaron a aparecer en redes sociales distintas publicaciones que buscaron explicar de dónde había salido la bandera que terminó en manos del plantel.

Uno de los primeros en hacerlo fue el usuario @RoquefortEEP, quien aseguró que había sido confeccionada durante la noche previa al partido utilizando una sábana del hotel donde se alojaban algunos hinchas argentinos. “La hicieron anoche con una sábana del hotel”, escribió junto a una captura de pantalla en la que también podía leerse: “La bandera que habían llevado unos amigos de mi hermano”.

Fotografías, videos y publicaciones en redes sociales ayudaron a reconstruir su origen

La publicación estaba acompañada por un video en el que primero aparece una bandera argentina con el escudo de la AFA y la imagen del Gauchito Gil. Instantes después, la cámara muestra la bandera blanca con la inscripción sobre las Islas Malvinas colgada sobre un televisor.

En el mismo sentido se expresó la usuaria @Milo20154, quien compartió otra fotografía del cartel apoyado sobre un televisor y escribió: “La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel!!”.

la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sabana del hotel!! pic.twitter.com/M5otoK5wlp — 𝖒𝖎𝖚𝖈𝖍𝖎 (@Milo20154) July 16, 2026

Ninguna de esas publicaciones permite confirmar oficialmente quién confeccionó la bandera ni quién fue la persona que finalmente la llevó al estadio. Tampoco fue posible establecer si el hincha que se observa sosteniéndola durante el partido era su autor o simplemente quien la tenía en ese momento.

Speed al retirarse del partido

Otra pieza que se sumó a la reconstrucción fue una transmisión en vivo realizada por el streamer estadounidense IShowSpeed. En las imágenes, registradas mientras recorría uno de los sectores del estadio, puede verse a un simpatizante argentino desplegando la bandera y mostrándosela a la cámara. La escena quedó grabada en el directo y luego comenzó a circular en redes sociales, aunque tampoco alcanza para identificar el origen del cartel.

Imágenes, videos y publicaciones en redes permitieron reconstruir el recorrido del cartel hasta el césped

Lo que sí quedó registrado con claridad fue su recorrido final. La bandera pasó de una tribuna al campo de juego en cuestión de segundos, impulsada por la iniciativa de Lo Celso, y terminó formando parte de una de las imágenes más difundidas de la clasificación argentina a la final del Mundial 2026.

Según pudo saber LA NACION, el autor de la bandera prefiere mantener su identidad en reserva hasta la finalización del Mundial y regreso al país por temor a recibir algún tipo de sanción o prohibición de ingreso a los estadios.