La industria usó menos del 60% de su capacidad instalada en abril; hoy juegan Portugal, Croacia e Inglaterra en el Mundial

Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y espera no ser interpelado. La Jefatura de Gabinete envió una nota a la Cámara Alta informando que Adorni se presentará allí el 2 de julio. La Casa Rosada espera que se caiga la sesión agendada para mañana, impulsada por la oposición, para avanzar con la interpelación y la moción de censura del funcionario.

La industria usó menos del 60% de su capacidad instalada en abril. Según el Indec, el indicador se ubicó en 59,9%, y mostró una mejora de 0,1 puntos con respecto a marzo, cuando había alcanzado 59,8%. Además, el nivel registrado fue mayor al 58,3% observado en abril de 2025.

Los bancos acordaron un nuevo aumento salarial. La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales una actualización salarial de 2,1% para mayo y llevó el salario inicial a poco más de 2,4 millones de pesos al sumar el básico y la participación en las ganancias de las entidades financieras. El incremento acumulado en lo que va de 2026 alcanzó el 14,7%, el mismo porcentaje que la inflación.

Agenda Mundial. Desde las 14 Portugal juega contra la República Democrática del Congo; a las 17, Inglaterra y Croacia, con uno de los partidos más atractivos del día; más tarde, a las 20, Ghana se mide ante Panamá y, por último, a las 23, Uzbekistán juega contra Colombia. Con estos partidos se cierra la primera fecha de la fase de grupos del Mundial.

Messi le dio al mundo una noche perfecta. Argentina debutó en el mundial con un triunfo sobre Argelia 3 a 0, todos de Messi. El rosarino se convirtió en el futbolista con más mundiales jugados en la historia y, con su hat trick, se transformó además en el máximo anotador en las Copas del Mundo con 16 tantos, al igualar la marca del alemán Miroslav Klose. “Ver lo que hizo hoy con 38 años es difícil de explicar, es el mejor de la historia por siempre”, lo elogió Scaloni tras el partido.

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