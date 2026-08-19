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La inflación mayorista de julio fue la más baja en 14 meses; la canasta de crianza llegó a $697.000

Además, Santilli y Caputo avanzaron en un acuerdo con los gobernadores del Norte; los bancarios cerraron un nuevo aumento y el sueldo inicial supera los $2,5 millones; Boca le ganó 4 a 0 a Recoleta. Estas son las noticias de la mañana del 19 de agosto de 2026

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La inflación mayorista de julio fue la más baja en 14 meses
La inflación mayorista de julio fue la más baja en 14 mesesMarcelo Aguilar - LA NACION
  • La inflación mayorista fue de 0,8% en julio, la más baja en 14 meses. En la medición interanual registró 31,3% y en el acumulado del año subió 16,6%; en ambos casos por debajo del IPC en iguales períodos. El presidente Javier Milei celebró el dato en redes: “Al final empezó con 0”, dijo el mandatario.
  • Diego Santilli y Luis Caputo avanzaron en un acuerdo con los gobernadores del Norte para que apoyen la Ley de Zonas Frías en el Senado. Los funcionarios nacionales admitieron que va a haber cambios en el proyecto, atendiendo los pedidos de los mandatarios vinculados a subsidios en zonas cálidas. De esta manera, el Gobierno estaría dispuesto a transferir más recursos a los consumidores de esas provincias a partir de subsidios a la energía.
  • Los bancarios cerraron un nuevo aumento y el sueldo inicial supera los $2.500.000. La Asociación Bancaria dio a conocer la actualización del orden del 2,1% para julio. Con el nuevo ajuste, el aumento acumulado en lo que va del año llegó a 19,3% sobre los salarios de diciembre de 2024, equiparando el avance de la inflación.
  • Para criar a un hijo se necesitaron más de $700.000 en julio. El Indec difundió el dato de la Canasta de Crianza: fue de poco más de 697.000 pesos mensuales para un menor de entre 6 y 12 años. El indicador releva los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales, como vestimenta y educación, y el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.
  • Boca avanzó de ronda en la Sudamericana. Le ganó a Recoleta en Paraguay 4 a 0 por la vuelta de los octavos de final y, con un global de 7 a 1, eliminó al conjunto paraguayo. En cuartos se enfrentará a San Pablo: la ida será en la Bombonera en la semana del 8 al 10 de septiembre y se definirá la serie en el Morumbí una semana después.

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