La intensa búsqueda de dos argentinos en Colombia: sus familias no logran localizarlos desde el terremoto

Dos familias buscan a contrarreloj a dos argentinos a los que no logran contactar desde el terremoto que sacudió ayer Colombia y que dejó, según el último parte oficial, al menos 240 muertos, más de 1300 heridos y 2000 desaparecidos.

Se trata de Carlos Alberto Ricchetti, un periodista independiente porteño, de 56 años, y del sanjuanino Carlos Luis Cáceres, de 69. Ambos están radicados desde hace años en la zona de Pereira, en el departamento de Risaralda, uno de los puntos más afectados por el sismo.

Desde Buenos Aires, la hermana de Carlos Alberto, Roxana Ricchetti, intenta desde ayer obtener alguna información sobre él. El periodista vive desde hace 24 años en Colombia junto con su mujer y el último contacto con su familia argentina fue el domingo por la noche, pocas horas antes del terremoto.

Carlos Alberto Ricchetti tiene 56 años, es porteño, vive desde hace 24 años en Colombia

“Él es de Capital Federal. Vive allá con su mujer, con la que tampoco logramos contactarnos”, contó Roxana a LA NACION. Según precisó, la última vez que habló con su hermano fue el domingo a la noche. Desde entonces, los intentos por volver a comunicarse con él y su familia fueron infructuosos. “No sabemos nada de ellos. No podemos comunicarnos. Dios los cuide a todos”, expresó.

Ante la falta de noticias, la hermana de Carlos Alberto registró la búsqueda de su hermano en una página destinada a reunir información sobre personas cuyo paradero se desconoce desde el terremoto. Allí, Ricchetti figura con estado “por localizar”, dentro de la categoría correspondiente al sismo.

La ficha fue cargada el 10 de agosto a las 13.44 y señala como último lugar en el que habría sido visto su trabajo, en Pereira, Risaralda. En la publicación, su hermana pidió además información sobre la familia Palomino Moreno: “Si algún contacto sabe algo de él y su familia, por favor háganmelo saber”, escribió.

A cientos de kilómetros de Buenos Aires, en San Juan, otra familia argentina atraviesa una situación similar. Busca a Carlos Luis Cáceres, de 69 años, oriundo del departamento de Rivadavia y radicado desde hace cinco años en el municipio colombiano de Dosquebradas, Pereira.

Carlos Luis Cáceres desapareció tras el terremoto en Colombia y es intensamente buscado por sus familiares Lionel Paredes

Su hija Carla contó que desde el terremoto no logran establecer contacto con él. La búsqueda se trasladó entonces a las redes sociales y a los medios colombianos, mientras la familia intenta conseguir cualquier dato que permita determinar dónde está.

“Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados”, relató Carla en diálogo con Tiempo de San Juan.

La preocupación de sus familiares está relacionada también con la edad de Cáceres y con la posibilidad de que, ante una emergencia, no recuerde los números telefónicos necesarios para avisarles que está a salvo.

Pereira, en el departamento de Risaralda, y Cali, en Valle del Cauca, se encuentran entre las zonas más golpeadas por el terremoto que sacudió Colombia Alejandro Castrillón Uribe

El hombre había iniciado años atrás un recorrido fuera de la Argentina. Primero vivió en España y posteriormente se radicó en Colombia. Según contó su hija, tenía previsto volver próximamente a San Juan para reencontrarse con su familia. El último contacto que mantuvo con él fue el sábado. Sus allegados informaron, además, que, antes de perder la comunicación, el hombre vestía una remera celeste y blanca de la selección nacional y llevaba lentes de sol.

Los casos de Ricchetti y Cáceres tienen un punto geográfico en común: los dos vivían en el área de Pereira, una de las regiones donde se concentraron las consecuencias más graves del terremoto, de magnitud 7,4. El sismo que sacudió ayer al país afectó especialmente a Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali. El movimiento también se sintió en otras ciudades del centro y del suroeste del país, incluida Bogotá, donde numerosos habitantes fueron evacuados de edificios y complejos residenciales de manera preventiva.

Con el paso de las horas, la dimensión de la tragedia continúa aumentando. La mayor cantidad de víctimas fatales se registró en el departamento de Risaralda, particularmente en Pereira, y en el Valle del Cauca, especialmente en Cali. En las zonas afectadas continúan los trabajos para encontrar sobrevivientes y localizar a quienes todavía permanecen desaparecidos.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia dejó al menos 181 muertos, más de 1300 heridos y unas 2000 personas desaparecidas, según el último parte oficial Alejandro Castrillón Uribe

El gobierno colombiano declaró la emergencia nacional para facilitar el traslado de recursos hacia las regiones más golpeadas. Los equipos de búsqueda y rescate fueron desplegados en los sectores con mayores daños, mientras familiares intentan localizar a sus seres queridos a través de hospitales, organismos oficiales, redes sociales y plataformas creadas para centralizar los datos de las personas cuyo paradero todavía no pudo ser establecido.

Desde la Argentina, el canciller Pablo Quirno manifestó su solidaridad con Colombia y señaló que el Gobierno se encontraba en comunicación con las autoridades de ese país. “Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, comunicó.

Consultados por este medio sobre la existencia de otros argentinos desaparecidos o buscados en Colombia, voceros de Cancillería Argentina afirmaron que todavía no cuentan con esa información.