La inusual trilogía de eclipses que se verá desde España: “Una auténtica rareza astronómica”

Si bien disfrutar de un eclipse total de Sol es una experiencia asombrosa para los habitantes de cualquier país, tener tres eventos en un mismo territorio es aún más especial.

Es el caso de España, que vivirá una trilogía de eclipses única en 2026, 2027 y 2028.

Primero, este 12 de agosto se producirá un eclipse total de sol que dejará en las sombras una franja del territorio español, principalmente en La Coruña, León, Bilbao, Zaragoza y Palma de Mallorca.

El resto del territorio peninsular también podrá disfrutar del evento con más de 90% de oscurecimiento del día.

Casi un año después, el 2 de agosto de 2027, se volverá a producir otro eclipse total cuya umbra (la sombra más asombrosa del evento) se proyectará principalmente sobre el sur de la península, incluyendo Cádiz, Málaga, Granada y Almería.

Más detalles de lo que verán quienes puedan apreciar el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto BBC

Y la coronación astronómica de esta trilogía será la del 26 de enero de 2028, cuando se dará un eclipse anular de sol en el que, con la Luna de por medio, se verá el “anillo” o “corona” del astro en ciudades como Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia.

Este trío ofrecerá un espectáculo único para los españoles, que han esperado durante muchos años por un eclipse.

El último anular visible sucedió en 2005, y el último total de sol se pudo ver hace más de seis décadas, en 1959, y solo desde las islas Canarias. Desde la península ibérica no se había visto uno de este tipo desde 1912.